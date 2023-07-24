https://sputniknews.com.tr/20230724/abd-disisleri-ukraynaya-karsi-taarruz-icin-gereken-her-sey-verdik-1073930330.html
ABD Dışişleri: Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey verdik
ABD Dışişleri: Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey verdik
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey temin ettikleri kanaatinde olduklarını ve en kısa sürede yeni... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T22:41+0300
2023-07-24T22:41+0300
2023-07-24T22:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
abd dışişleri bakanlığı
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Miller, bugünkü basın toplantısında, “Görüşümüze göre, Ukrayna bu karşı taarruzu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Avrupa’daki ve dünya genelindeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte onlara muazzam miktarda askeri teçhizat sağladık” ifadesini kullandı.Miller, “Önümüzdeki günlerde daha fazla askeri yardım duyurusu bekleyebilirsiniz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230724/abdli-emekli-albay-wilkerson-ukrayna-catismasi-uzarsa-nato-dagilir-1073929069.html
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ukrayna, abd, abd dışişleri bakanlığı
ukrayna, abd, abd dışişleri bakanlığı
ABD Dışişleri: Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey verdik
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey temin ettikleri kanaatinde olduklarını ve en kısa sürede yeni yardım ilan edeceklerini belirtti.
Miller, bugünkü basın toplantısında, “Görüşümüze göre, Ukrayna bu karşı taarruzu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Avrupa’daki ve dünya genelindeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte onlara muazzam miktarda askeri teçhizat sağladık” ifadesini kullandı.
Miller, “Önümüzdeki günlerde daha fazla askeri yardım duyurusu bekleyebilirsiniz” dedi.