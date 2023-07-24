https://sputniknews.com.tr/20230724/abd-disisleri-ukraynaya-karsi-taarruz-icin-gereken-her-sey-verdik-1073930330.html

ABD Dışişleri: Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey verdik

ABD Dışişleri: Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey verdik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey temin ettikleri kanaatinde olduklarını ve en kısa sürede yeni... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T22:41+0300

2023-07-24T22:41+0300

2023-07-24T22:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

abd dışişleri bakanlığı

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Miller, bugünkü basın toplantısında, “Görüşümüze göre, Ukrayna bu karşı taarruzu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Avrupa’daki ve dünya genelindeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte onlara muazzam miktarda askeri teçhizat sağladık” ifadesini kullandı.Miller, “Önümüzdeki günlerde daha fazla askeri yardım duyurusu bekleyebilirsiniz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230724/abdli-emekli-albay-wilkerson-ukrayna-catismasi-uzarsa-nato-dagilir-1073929069.html

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ukrayna, abd, abd dışişleri bakanlığı