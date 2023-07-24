İsrail, protestoların gölgesinde yargı reformunu oyluyor

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'Bu acil bir durum'

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu ve muhalefet muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmede, “Bu acil bir durum ve taraflar arasında bir anlaşmaya varılması gerekiyor” ifadelerini kullanırken ABD Başkanı Joe Biden, Knesset’i 'bölücü' değişiklikleri aceleye getirmemeye davet etti.