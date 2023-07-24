İsrail, protestoların gölgesinde yargı reformunu oyluyor

İsrail’de protestolar şiddetleniyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun sunduğu yargı reformu için bugün İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılacak oylama öncesi on binlerce İsrailli Tel Aviv ve Kudüs’te protesto gösterileri gerçekleştirirken oylamanın yapılacağı Knesset’te de tepki vardı.
İsrail’de protestolar şiddetleniyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun sunduğu yargı reformu için bugün İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılacak oylama öncesi on binlerce İsrailli Tel Aviv ve Kudüs’te protesto gösterileri gerçekleştirirken oylamanın yapılacağı Knesset’te de tepki vardı.
Yargı reformunun kaldırılması çağrısında bulunan on binlerce gösterici, sıcak havaya aldırış etmeden bayraklar ve davullarla sokakları doldurdu.
Yargı reformunun kaldırılması çağrısında bulunan on binlerce gösterici, sıcak havaya aldırış etmeden bayraklar ve davullarla sokakları doldurdu.
Gösterilere katılan İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, bugün milletvekillerine sunulacak yasa tasarısının halihazırda değişikliklerden geçtiğini ancak koalisyonun hala anlaşmaya açık olduğunu belirtti.
Gösterilere katılan İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, bugün milletvekillerine sunulacak yasa tasarısının halihazırda değişikliklerden geçtiğini ancak koalisyonun hala anlaşmaya açık olduğunu belirtti.
'Bu acil bir durum'
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu ve muhalefet muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmede, “Bu acil bir durum ve taraflar arasında bir anlaşmaya varılması gerekiyor” ifadelerini kullanırken ABD Başkanı Joe Biden, Knesset’i 'bölücü' değişiklikleri aceleye getirmemeye davet etti.
'Bu acil bir durum'
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu ve muhalefet muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmede, “Bu acil bir durum ve taraflar arasında bir anlaşmaya varılması gerekiyor” ifadelerini kullanırken ABD Başkanı Joe Biden, Knesset’i 'bölücü' değişiklikleri aceleye getirmemeye davet etti.
Başbakan Netanyahu ise geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hastaneden taburcu edilirken kendisini harika hissettiğini ve bugün yapılacak olan oylamaya katılacağını söyledi.
Başbakan Netanyahu ise geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hastaneden taburcu edilirken kendisini harika hissettiğini ve bugün yapılacak olan oylamaya katılacağını söyledi.
İlk reform olacak
Netanyahu’nun hükümet organları arasındaki dengeyi sağlamak için gerekli olduğunu savunduğu fakat eleştirmenlerin yargının bağımsızlığını engelleme olarak gördüğü Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren yargı reformu, kabul edilmesi taktirde anayasaya yazılan ilk reform olacak.
İlk reform olacak
Netanyahu’nun hükümet organları arasındaki dengeyi sağlamak için gerekli olduğunu savunduğu fakat eleştirmenlerin yargının bağımsızlığını engelleme olarak gördüğü Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren yargı reformu, kabul edilmesi taktirde anayasaya yazılan ilk reform olacak.