https://sputniknews.com.tr/20230723/zaporojye-idaresi-ukrayna-ordusunun-atesine-maruz-kalan-gazeteciler-nisan-ile-odullendirilecek-1073878827.html
Zaporojye İdaresi: Ukrayna ordusunun ateşine maruz kalan gazeteciler nişan ile ödüllendirilecek
Zaporojye İdaresi: Ukrayna ordusunun ateşine maruz kalan gazeteciler nişan ile ödüllendirilecek
Ukrayna ordusunun bombardımanında ölen RIA Novosti savaş muhabiri ile yanında yaralanan diğer gazetecilere ‘Zaporojye Bölgesi Liyakat Nişanı’ verilecek 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T17:50+0300
2023-07-23T17:50+0300
2023-07-23T18:01+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
askeri nişan
devlet nişanı
liyakat
zaporojye
yevgeniy balitskiy
gazeteci
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımla Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev ve kendisiyle aynı grupta olup yaralanan diğer üç gazetecinin ‘Zaporojye Bölgesi Liyakat Nişanı’ ile ödüllendirileceklerini duyurdu.'Sivil araca saldırı'Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev, dün Ukrayna ordusunun sivil araca düzenlediği bombardıman sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda RIA Novosti foto muhabiri Konstantin Mihalçevskiy, İzvestiya gazetesinin muhabiri Roman Polşakov ve operatör Dmitriy Şilkov yaralı olarak kurtuldu.'Kiev'e misket bombası verenler dahil sorumlular cezalandırılacak'Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu saldırıda misket bombası kullandığını duyurdu.Ukrayna'ya misket bombalarını ABD'deki Biden yönetimi tedarik etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zakharova, Juravlev'in ölümünden sorumlu olanların -Kiev'e misket bombası verenler dahil- cezalandırılacağını söyledi.
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rusya, ukrayna, askeri nişan, devlet nişanı, liyakat, zaporojye, yevgeniy balitskiy, gazeteci, ria novosti
rusya, ukrayna, askeri nişan, devlet nişanı, liyakat, zaporojye, yevgeniy balitskiy, gazeteci, ria novosti
Zaporojye İdaresi: Ukrayna ordusunun ateşine maruz kalan gazeteciler nişan ile ödüllendirilecek
17:50 23.07.2023 (güncellendi: 18:01 23.07.2023) Abone ol
Ukrayna ordusunun bombardımanında ölen RIA Novosti savaş muhabiri ile yanında yaralanan diğer gazetecilere ‘Zaporojye Bölgesi Liyakat Nişanı’ verilecek
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımla Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev ve kendisiyle aynı grupta olup yaralanan diğer üç gazetecinin ‘Zaporojye Bölgesi Liyakat Nişanı’ ile ödüllendirileceklerini duyurdu.
'Sivil araca saldırı'
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev, dün Ukrayna ordusunun sivil araca düzenlediği bombardıman sonucu hayatını kaybetti.
Saldırıda RIA Novosti foto muhabiri Konstantin Mihalçevskiy, İzvestiya gazetesinin muhabiri Roman Polşakov ve operatör Dmitriy Şilkov yaralı olarak kurtuldu.
'Kiev'e misket bombası verenler dahil sorumlular cezalandırılacak'
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu saldırıda misket bombası kullandığını duyurdu.
Ukrayna'ya misket bombalarını ABD'deki Biden yönetimi tedarik etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zakharova, Juravlev'in ölümünden sorumlu olanların -Kiev'e misket bombası verenler dahil- cezalandırılacağını söyledi.