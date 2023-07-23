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Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 551'e ulaştı
Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 551'e ulaştı
Türkiye’de temiz denizlerin göstergesi olarak kabul edilen ‘Mavi Bayrak’a sahip plajların sayısı 551’e yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
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mavi bayrak, plaj, türkiye, fotoğraf, фото

Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 551'e ulaştı

14:56 23.07.2023
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Türkiye’de temiz denizlerin göstergesi olarak kabul edilen ‘Mavi Bayrak’a sahip plajların sayısı 551’e yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Mavi Bayraklı plaj sıralamasında dünya üçüncüsü olan ülkemizin eşsiz güzellikteki plajlarını ve denizlerimizi koruyor, yarınlarımıza temiz bir çevre bırakıyoruz” dedi.
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Mavi Bayrak kriterlerine uyulduğu belirlenen 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat, Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazandı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye’de Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik ile deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalarla deniz suyu kalitesinde büyük ölçüde iyileşmeler görüldüğü kaydedildi. Deniz suyu kalitesindeki artışa paralel olarak temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayraklı plaj sayısının da hızla arttığı ifade edildi. Uluslararası alanda 50’den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan ‘Mavi Bayrak’ programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, bu yıl 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı.
Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 551'e ulaştı - Sputnik Türkiye
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© İHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Mavi Bayrak kriterlerine uyulduğu belirlenen 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat, Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazandı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye’de Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik ile deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalarla deniz suyu kalitesinde büyük ölçüde iyileşmeler görüldüğü kaydedildi. Deniz suyu kalitesindeki artışa paralel olarak temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayraklı plaj sayısının da hızla arttığı ifade edildi. Uluslararası alanda 50’den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan ‘Mavi Bayrak’ programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, bu yıl 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı.
© İHAMerkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan ‘Mavi Bayrak’ sıralamasında ise Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu. Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer alırken, üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi ise İtalya ve Fransa takip etti.
Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 551'e ulaştı - Sputnik Türkiye
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© İHA
Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan ‘Mavi Bayrak’ sıralamasında ise Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu. Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer alırken, üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi ise İtalya ve Fransa takip etti.
© İHA2023 yılı Mavi Bayrak ödülleri çerçevesinde Antalya 231 mavi bayraklı plajı ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 110 mavi bayraklı plaj ile Muğla yer alırken, İzmir’in plajlarından 63’ünün mavi bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Balıkesir, 46 Mavi Bayraklı plajı ile listenin dördüncü sırasında yer aldı. Aydın’ın ise 35 plajında Mavi Bayrak dalgalanıyor.
Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 551'e ulaştı - Sputnik Türkiye
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© İHA
2023 yılı Mavi Bayrak ödülleri çerçevesinde Antalya 231 mavi bayraklı plajı ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 110 mavi bayraklı plaj ile Muğla yer alırken, İzmir’in plajlarından 63’ünün mavi bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Balıkesir, 46 Mavi Bayraklı plajı ile listenin dördüncü sırasında yer aldı. Aydın’ın ise 35 plajında Mavi Bayrak dalgalanıyor.
© İHASamsun’un 13, Çanakkale’nin 12, Mersin’in 11, Kocaeli’nin 9 ve Tekirdağ’ın 6 plajı Mavi Bayrağa sahip iken, Mavi Bayraklı plajlar listesinde yer alan diğer iller ise 3 plaj ile Bartın, 2 plaj ile Ordu, 2 plaj ile Bursa, 2 plaj ile Zonguldak oldu. 20 ilden Mavi Bayraklı plajın yer aldığı listeye göre ise 1 plajı Mavi Bayraklı olan iller İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Düzce, Van ve Edirne olarak sıralandı.
Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 551'e ulaştı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Samsun’un 13, Çanakkale’nin 12, Mersin’in 11, Kocaeli’nin 9 ve Tekirdağ’ın 6 plajı Mavi Bayrağa sahip iken, Mavi Bayraklı plajlar listesinde yer alan diğer iller ise 3 plaj ile Bartın, 2 plaj ile Ordu, 2 plaj ile Bursa, 2 plaj ile Zonguldak oldu. 20 ilden Mavi Bayraklı plajın yer aldığı listeye göre ise 1 plajı Mavi Bayraklı olan iller İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Düzce, Van ve Edirne olarak sıralandı.
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin Mavi Bayraklı plaj sıralamasında dünya üçüncülüğünü yine sürdürdüğünü belirtti. Bakan Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin eşsiz güzellikteki plajlarını ve denizlerimizi koruyor, yarınlarımıza temiz bir çevre bırakıyoruz. Mavi Bayraklı plaj sıralamasında dünya üçüncüsü olan ülkemizde Mavi Bayraklı plaj sayımızı bu yıl 551’e yükselttik” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 551'e ulaştı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin Mavi Bayraklı plaj sıralamasında dünya üçüncülüğünü yine sürdürdüğünü belirtti. Bakan Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin eşsiz güzellikteki plajlarını ve denizlerimizi koruyor, yarınlarımıza temiz bir çevre bırakıyoruz. Mavi Bayraklı plaj sıralamasında dünya üçüncüsü olan ülkemizde Mavi Bayraklı plaj sayımızı bu yıl 551’e yükselttik” ifadelerini kullandı.
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