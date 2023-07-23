Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 551'e ulaştı

© İHA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Mavi Bayrak kriterlerine uyulduğu belirlenen 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat, Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazandı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye’de Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik ile deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalarla deniz suyu kalitesinde büyük ölçüde iyileşmeler görüldüğü kaydedildi. Deniz suyu kalitesindeki artışa paralel olarak temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayraklı plaj sayısının da hızla arttığı ifade edildi. Uluslararası alanda 50’den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan ‘Mavi Bayrak’ programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, bu yıl 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı.