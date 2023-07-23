https://sputniknews.com.tr/20230723/turkiyeden-bir-sarkicinin-albumu-ilk-kez-times-meydaninda--1073880595.html

Türkiye'den bir albüm ilk kez Times Meydanı'nda

Türkiye'den bir albüm ilk kez Times Meydanı'nda

Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanında gösterildi. Böylelikle ilk kez Türkiye'den bir şarkıcının albümü... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

mabel matiz

fatih

albüm

spotify

new york times

meydan

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Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', yayına girmesiyle beraber dünya çapında bir etkileşime imza attı.Dünyaca ünlü bir müzik platformu, New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında ilk defa Türkiye'den bir albüm tanıtımı olarak Mabel Matiz'in albümüne yer verdi.20 farklı prodüktörle kaydedilen, Kalben, Aşkın Nur Yengi, Melike Şahin gibi sanatçılarla düetlerin yer aldığı 25 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı 'Numaracı'nın klibi ise beğeni topluyor.

https://sputniknews.com.tr/20220710/mabel-matiz-bizi-zora-da-koysalar-cana-da-koysalar-bildigim-yoldan-sasmam-1058553983.html

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mabel matiz, fatih, albüm, spotify, new york times, meydan