https://sputniknews.com.tr/20230723/turkiyeden-bir-sarkicinin-albumu-ilk-kez-times-meydaninda--1073880595.html
Türkiye'den bir albüm ilk kez Times Meydanı'nda
Türkiye'den bir albüm ilk kez Times Meydanı'nda
Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanında gösterildi. Böylelikle ilk kez Türkiye'den bir şarkıcının albümü... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T18:33+0300
2023-07-23T18:33+0300
2023-07-23T18:36+0300
yaşam
mabel matiz
fatih
albüm
spotify
new york times
meydan
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Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', yayına girmesiyle beraber dünya çapında bir etkileşime imza attı.Dünyaca ünlü bir müzik platformu, New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında ilk defa Türkiye'den bir albüm tanıtımı olarak Mabel Matiz'in albümüne yer verdi.20 farklı prodüktörle kaydedilen, Kalben, Aşkın Nur Yengi, Melike Şahin gibi sanatçılarla düetlerin yer aldığı 25 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı 'Numaracı'nın klibi ise beğeni topluyor.
https://sputniknews.com.tr/20220710/mabel-matiz-bizi-zora-da-koysalar-cana-da-koysalar-bildigim-yoldan-sasmam-1058553983.html
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mabel matiz, fatih, albüm, spotify, new york times, meydan
mabel matiz, fatih, albüm, spotify, new york times, meydan
Türkiye'den bir albüm ilk kez Times Meydanı'nda
18:33 23.07.2023 (güncellendi: 18:36 23.07.2023) Abone ol
Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanında gösterildi. Böylelikle ilk kez Türkiye'den bir şarkıcının albümü meydanda tanıtılmış oldu.
Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', yayına girmesiyle beraber dünya çapında bir etkileşime imza attı.
Dünyaca ünlü bir müzik platformu, New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında ilk defa Türkiye'den bir albüm tanıtımı olarak Mabel Matiz'in albümüne yer verdi.
20 farklı prodüktörle kaydedilen, Kalben, Aşkın Nur Yengi, Melike Şahin gibi sanatçılarla düetlerin yer aldığı 25 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı 'Numaracı'nın klibi ise beğeni topluyor.