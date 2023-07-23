Türk savunma sanayisine robot köpek

© AABİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), yenilikçi teknolojilere dayalı bir dizi yeteneği yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak. Şirket, son dönemde dikkati çeken ATOK sistemine yönelik son gelişmeleri de fuarda duyuracak. Genelkurmay Başkanlığının talebi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen ATOK Projesi ile gelişmiş birçok teknolojiyi "tek er/tek askeri personel" seviyesinde kullanıma hazır hale getirdi.
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© AA
BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), yenilikçi teknolojilere dayalı bir dizi yeteneği yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak. Şirket, son dönemde dikkati çeken ATOK sistemine yönelik son gelişmeleri de fuarda duyuracak. Genelkurmay Başkanlığının talebi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen ATOK Projesi ile gelişmiş birçok teknolojiyi "tek er/tek askeri personel" seviyesinde kullanıma hazır hale getirdi.
© AASahadaki kalifikasyon testlerinin Aralık 2021'de tamamlanmasıyla ATOK sisteminin yaygınlaştırılmasına başlandı.
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© AA
Sahadaki kalifikasyon testlerinin Aralık 2021'de tamamlanmasıyla ATOK sisteminin yaygınlaştırılmasına başlandı.
© AAATOK sistemi ile İHA ve İKA'lardan gelen veriler ve video görüntüleri operasyon timi içinde paylaşılabiliyor. Bu kabiliyetle birlikte ATOK kendi özel harekat alanında ve tanımladığı özel haberleşme ağıyla tim içinde durumsal farkındalığı artırıp, dost birlik takibini en üst seviyeye çıkartıyor. Giyilebilir teknolojilerle kablosuz ve güvenli haberleşmeyi sahada özel birliklerin kullanımına sunan ATOK sistemi, İHA/İKA'lardan alınan verilerin harekat sahasında anlık paylaşımını da aynı yöntemle sağlıyor.
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© AA
ATOK sistemi ile İHA ve İKA'lardan gelen veriler ve video görüntüleri operasyon timi içinde paylaşılabiliyor. Bu kabiliyetle birlikte ATOK kendi özel harekat alanında ve tanımladığı özel haberleşme ağıyla tim içinde durumsal farkındalığı artırıp, dost birlik takibini en üst seviyeye çıkartıyor. Giyilebilir teknolojilerle kablosuz ve güvenli haberleşmeyi sahada özel birliklerin kullanımına sunan ATOK sistemi, İHA/İKA'lardan alınan verilerin harekat sahasında anlık paylaşımını da aynı yöntemle sağlıyor.
© AAAyrıca yer radarlarından alınan veriler ATOK sistemi ile entegre edilerek ATOK haritası üzerinde sergilenebiliyor. Böylece karşı tehdit unsurları ATOK sisteminde görselleştirilip, tim içinde tehdit olarak paylaşılabiliyor.
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© AA
Ayrıca yer radarlarından alınan veriler ATOK sistemi ile entegre edilerek ATOK haritası üzerinde sergilenebiliyor. Böylece karşı tehdit unsurları ATOK sisteminde görselleştirilip, tim içinde tehdit olarak paylaşılabiliyor.
© AABu entegrasyonla sahada, personelin ulaşımının zor ya da riskli olduğu durumlarda robot köpek ile bu bölgelere ulaşılıp, video görüntüleri ve çeşitli kontroller sağlanabilecek.
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© AA
Bu entegrasyonla sahada, personelin ulaşımının zor ya da riskli olduğu durumlarda robot köpek ile bu bölgelere ulaşılıp, video görüntüleri ve çeşitli kontroller sağlanabilecek.