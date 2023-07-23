Türk savunma sanayisine robot köpek

© AA ATOK sistemi ile İHA ve İKA'lardan gelen veriler ve video görüntüleri operasyon timi içinde paylaşılabiliyor. Bu kabiliyetle birlikte ATOK kendi özel harekat alanında ve tanımladığı özel haberleşme ağıyla tim içinde durumsal farkındalığı artırıp, dost birlik takibini en üst seviyeye çıkartıyor. Giyilebilir teknolojilerle kablosuz ve güvenli haberleşmeyi sahada özel birliklerin kullanımına sunan ATOK sistemi, İHA/İKA'lardan alınan verilerin harekat sahasında anlık paylaşımını da aynı yöntemle sağlıyor.