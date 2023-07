https://sputniknews.com.tr/20230723/tesk-her-sey-dahil-sistemden-vazgecmeliyiz-1073859500.html

TESK: 'Her şey dahil' sistemden vazgeçmeliyiz

TESK: 'Her şey dahil' sistemden vazgeçmeliyiz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizmde 'her şey dahil' sisteminin bölge esnafı için sorunlu bir yapı... 23.07.2023

Yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’de turizmi sadece yaz aylarına değil, döviz getirisi daha fazla olan sağlık, kültür ve gastronomi gibi diğer alanlara da yaymak gerektiğini belirten Palandöken, böylece yabancı turistlerin dolar bazında kişi başı ortalama harcamalarında yeniden yükseliş olabileceğini vurguladı. Milliyet gazetesinin aktardığına göre Palandöken, “Her ne kadar turist sayısı artsa da 2021 yılında bin 28 dolar harcama yapan bir turist, geçtiğimiz yıl 901 dolar harcama yaptı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Turizmi tek bir alana indirgeyen ve turistleri otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız” dedi. Her şey dahil sistemin, gastronomi turizminin gelişimi açısından ‘büyük bir engel’ olduğunu belirten Palandöken, “Artık turistler seyahat ettikleri ülkelerin yalnızca tarihi ve doğal güzelliklerini değil, damak tadını da deneyimlemek istiyor. Türk mutfağında her yörenin ayrı bir lezzeti var. Karadeniz’e giden turist ile Güneydoğu’ya giden turist birbirinden çok farklı lezzetleri tadabilme şansına sahip. Bu çeşitliliği çok iyi kullanarak turizme yeni bir ivme kazandırabiliriz” diye konuştu. Türkiye’ye saç ekimi, katarakt ameliyatı, diş operasyonları, romatizma tedavileri gibi her türlü operasyon için gelen turistlerin, diğerlerine göre en az iki katı daha fazla döviz bıraktığını vurgulayan Palandöken, “Kaplıcalarımız, şifalı sularımız, yaylalarımız, dağ havası, ormanlık alanlar gibi doğal varlıklarımız, sağlık turizmiyle daha çok değerlendirilmeli” dedi.

