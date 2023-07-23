https://sputniknews.com.tr/20230723/suudi-arabistanda-6-milyonu-askin-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1073855213.html

Suudi Arabistan'da 6 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'da 6 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir operasyonda 6 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuların tatlı ve kuruyemiş kaplarına gizlendiği... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T00:36+0300

2023-07-23T00:36+0300

2023-07-23T00:36+0300

türkiye

suudi arabistan

spa

uyuşturucu

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Sözcüsü Mervan el-Hazimi, ülke güvenliğini ve gençleri hedef alan uyuşturucu ağlarına karşı operasyonların sürdüğünü belirtti.Hazimi, Umman emniyeti ile koordinasyon içinde yürütülen bir operasyonda tatlı ve kuruyemiş kapları içinde gizlenmiş 6 milyon 72 bin 292 adet amfetamin cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.Uyuşturucuları taşıyan Umman'dan gelen Suriye uyruklu iki kişinin Riyad'da yakalandığını aktaran Hazimi, söz konusu kişilerin gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildiğini kaydetti.

türkiye

suudi arabistan

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suudi arabistan, spa, uyuşturucu