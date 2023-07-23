https://sputniknews.com.tr/20230723/suudi-arabistanda-6-milyonu-askin-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1073855213.html
Suudi Arabistan'da 6 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi
Suudi Arabistan'da 6 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi
Suudi Arabistan'da düzenlenen bir operasyonda 6 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuların tatlı ve kuruyemiş kaplarına gizlendiği... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T00:36+0300
2023-07-23T00:36+0300
2023-07-23T00:36+0300
türkiye
suudi arabistan
spa
uyuşturucu
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Sözcüsü Mervan el-Hazimi, ülke güvenliğini ve gençleri hedef alan uyuşturucu ağlarına karşı operasyonların sürdüğünü belirtti.Hazimi, Umman emniyeti ile koordinasyon içinde yürütülen bir operasyonda tatlı ve kuruyemiş kapları içinde gizlenmiş 6 milyon 72 bin 292 adet amfetamin cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.Uyuşturucuları taşıyan Umman'dan gelen Suriye uyruklu iki kişinin Riyad'da yakalandığını aktaran Hazimi, söz konusu kişilerin gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildiğini kaydetti.
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suudi arabistan, spa, uyuşturucu
suudi arabistan, spa, uyuşturucu
Suudi Arabistan'da 6 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi
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Suudi Arabistan'da düzenlenen bir operasyonda 6 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuların tatlı ve kuruyemiş kaplarına gizlendiği belirtildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Sözcüsü Mervan el-Hazimi, ülke güvenliğini ve gençleri hedef alan uyuşturucu ağlarına karşı operasyonların sürdüğünü belirtti.
Hazimi, Umman emniyeti ile koordinasyon içinde yürütülen bir operasyonda tatlı ve kuruyemiş kapları içinde gizlenmiş 6 milyon 72 bin 292 adet amfetamin cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.
Uyuşturucuları taşıyan Umman'dan gelen Suriye uyruklu iki kişinin Riyad'da yakalandığını aktaran Hazimi, söz konusu kişilerin gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildiğini kaydetti.