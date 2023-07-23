https://sputniknews.com.tr/20230723/rusya-odessadaki-katedrali-vurdugu-yonundeki-iddialari-yalanladi-1073872215.html
Rusya, Odessa'daki katedrali vurduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Rusya, Odessa'daki katedrali vurduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna makamlarının Odessa’da yer alan Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin Rus ordusunun dün geceki saldırısı sonucu yıkıldığı... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T14:52+0300
2023-07-23T14:52+0300
2023-07-23T15:05+0300
ukrayna krizi
rusya
odessa
katedral
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, dün gece Rusya'ya yönelik terör saldırılarının hazırlanmakta olduğu Odessa bölgesindeki tesislerin vurulduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ordunun Odessa'daki Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin vurmadığı, vurulan tüm hedeflerin katedral alanından güvenli bir mesafede bulunduğu vurgulandı.Açıklamada, “23 Temmuz gecesi belirlenen ve imha edilen, Kiev rejiminin yabancı uzmanlarla birlikte Rusya Federasyonu'na karşı terör eylemleri hazırladığı tüm hedefler, katedral alanından güvenli bir mesafede bulunuyordu” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Ukrayna'daki askeri ve terör altyapısına yönelik hassas güdümlü silahlarla saldırı planlamasının, çeşitli birkaç kanal üzerinden dikkatlice kontrol edilmiş ve doğrulanmış bilgilere dayanılarak gerçekleştirildiğini vurguladı.Katedralin hasar görmesine Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerinin yol açmış olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Yerel sakinler tarafından yayınlanan Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin video görüntüleri dikkate alınarak yıkımın en olası nedeni, Odessa kenti de dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kasıtlı olarak yerleşimlerin meskun bölgelerine konuşlandırdığı hava savunma sistemleri operatörlerinin kusurlu eylemlerinin sonucu Ukrayna’ya ait güdümlü bir uçaksavar füzesinin düşmesi olabilir” ifadeleri yer aldı.
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rusya, odessa, katedral
Rusya, Odessa'daki katedrali vurduğu yönündeki iddiaları yalanladı
14:52 23.07.2023 (güncellendi: 15:05 23.07.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna makamlarının Odessa’da yer alan Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin Rus ordusunun dün geceki saldırısı sonucu yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, dün gece Rusya'ya yönelik terör saldırılarının hazırlanmakta olduğu Odessa bölgesindeki tesislerin vurulduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ordunun Odessa'daki Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin vurmadığı, vurulan tüm hedeflerin katedral alanından güvenli bir mesafede bulunduğu vurgulandı.
Açıklamada, “23 Temmuz gecesi belirlenen ve imha edilen, Kiev rejiminin yabancı uzmanlarla birlikte Rusya Federasyonu'na karşı terör eylemleri hazırladığı tüm hedefler, katedral alanından güvenli bir mesafede bulunuyordu” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Ukrayna'daki askeri ve terör altyapısına yönelik hassas güdümlü silahlarla saldırı planlamasının, çeşitli birkaç kanal üzerinden dikkatlice kontrol edilmiş ve doğrulanmış bilgilere dayanılarak gerçekleştirildiğini vurguladı.
Katedralin hasar görmesine Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerinin yol açmış olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Yerel sakinler tarafından yayınlanan Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin video görüntüleri dikkate alınarak yıkımın en olası nedeni, Odessa kenti de dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kasıtlı olarak yerleşimlerin meskun bölgelerine konuşlandırdığı hava savunma sistemleri operatörlerinin kusurlu eylemlerinin sonucu Ukrayna’ya ait güdümlü bir uçaksavar füzesinin düşmesi olabilir” ifadeleri yer aldı.