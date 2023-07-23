https://sputniknews.com.tr/20230723/putin-yabanci-parali-askerler-onemli-kayiplar-veriyor-batidakiler-bunu-bilmeli-1073876073.html
Putin: Yabancı paralı askerler önemli kayıplar veriyor, Batı’dakiler bunu bilmeli
Putin: Yabancı paralı askerler önemli kayıplar veriyor, Batı’dakiler bunu bilmeli
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki yabancı paralı askerlerin kendi aptallıkları nedeniyle büyük kayıplar verdiğini belirtti. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T16:30+0300
2023-07-23T16:30+0300
2023-07-23T16:33+0300
ukrayna krizi
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belarus
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
ukrayna
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Rusya lideri Vladimir Putin, bugün St. Petersburg’da Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki yabancı paralı askerlerin özel askeri harekatta kendi aptallıkları nedeniyle büyük kayıplar verdiklerini, hükümetleri insanları savaş bölgesine gönderen ülkelerin halkının harekat bölgesinde neler olduğunu bilmesi gerektiğini ifade etti.Ukrayna ordusunun karşı taarruza geçtiği günden beri 26 bini aşkın personelini kaybettiği bilgisini veren Putin, “Yabancı paralı askerlere gelince, onlar da önemli kayıplar veriyor. Kendi aptallıkları yüzünden. Her halükarda hükümetleri insanları savaş bölgesine gönderen ülkelerin halkı, kamuoyu, orada neler olduğunu bilmeli. Ve biz bunu, yöneticilerinin eylemlerini değerlendirsinler diye insanların bilgisine sunacağız” vurgusunu yaptı.Rus lider, Belaruslu mevkidaşının Ukrayna’nın ‘karşı taarruzunun olmadığını’ söylemesi üzerine, “Taarruz var, ancak başarısız oldu” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230723/putin--lukasenko-gorusmesi-basladi-1073864476.html
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rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, ukrayna
Putin: Yabancı paralı askerler önemli kayıplar veriyor, Batı’dakiler bunu bilmeli
16:30 23.07.2023 (güncellendi: 16:33 23.07.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki yabancı paralı askerlerin kendi aptallıkları nedeniyle büyük kayıplar verdiğini belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, bugün St. Petersburg’da Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki yabancı paralı askerlerin özel askeri harekatta kendi aptallıkları nedeniyle büyük kayıplar verdiklerini, hükümetleri insanları savaş bölgesine gönderen ülkelerin halkının harekat bölgesinde neler olduğunu bilmesi gerektiğini ifade etti.
Ukrayna ordusunun karşı taarruza geçtiği günden beri 26 bini aşkın personelini kaybettiği bilgisini veren Putin, “Yabancı paralı askerlere gelince, onlar da önemli kayıplar veriyor. Kendi aptallıkları yüzünden. Her halükarda hükümetleri insanları savaş bölgesine gönderen ülkelerin halkı, kamuoyu, orada neler olduğunu bilmeli. Ve biz bunu, yöneticilerinin eylemlerini değerlendirsinler diye insanların bilgisine sunacağız” vurgusunu yaptı.
Rus lider, Belaruslu mevkidaşının Ukrayna’nın ‘karşı taarruzunun olmadığını’ söylemesi üzerine, “Taarruz var, ancak başarısız oldu” açıklamasında bulundu.