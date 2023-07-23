https://sputniknews.com.tr/20230723/putin-yabanci-parali-askerler-onemli-kayiplar-veriyor-batidakiler-bunu-bilmeli-1073876073.html

Putin: Yabancı paralı askerler önemli kayıplar veriyor, Batı’dakiler bunu bilmeli

Putin: Yabancı paralı askerler önemli kayıplar veriyor, Batı’dakiler bunu bilmeli

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki yabancı paralı askerlerin kendi aptallıkları nedeniyle büyük kayıplar verdiğini belirtti. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T16:30+0300

2023-07-23T16:30+0300

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ukrayna krizi

rusya

belarus

aleksandr lukaşenko

vladimir putin

ukrayna

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Rusya lideri Vladimir Putin, bugün St. Petersburg’da Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki yabancı paralı askerlerin özel askeri harekatta kendi aptallıkları nedeniyle büyük kayıplar verdiklerini, hükümetleri insanları savaş bölgesine gönderen ülkelerin halkının harekat bölgesinde neler olduğunu bilmesi gerektiğini ifade etti.Ukrayna ordusunun karşı taarruza geçtiği günden beri 26 bini aşkın personelini kaybettiği bilgisini veren Putin, “Yabancı paralı askerlere gelince, onlar da önemli kayıplar veriyor. Kendi aptallıkları yüzünden. Her halükarda hükümetleri insanları savaş bölgesine gönderen ülkelerin halkı, kamuoyu, orada neler olduğunu bilmeli. Ve biz bunu, yöneticilerinin eylemlerini değerlendirsinler diye insanların bilgisine sunacağız” vurgusunu yaptı.Rus lider, Belaruslu mevkidaşının Ukrayna’nın ‘karşı taarruzunun olmadığını’ söylemesi üzerine, “Taarruz var, ancak başarısız oldu” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230723/putin--lukasenko-gorusmesi-basladi-1073864476.html

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rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, ukrayna