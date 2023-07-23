https://sputniknews.com.tr/20230723/putin--lukasenko-gorusmesi-basladi-1073864476.html

Putin- Lukaşenko görüşmesi başladı

Putin- Lukaşenko görüşmesi başladı

Rusya lideri Putin ile Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko arasındaki görüşme başladı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T12:27+0300

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dünya

belarus

rusya

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, St. Petersburg kentindeki Konstantinovskiy Sarayı’nda bir araya geldi. Rus lider, görüşmenin başında bazı planlarını değiştirdiğini ve Belaruslu mevkidaşı ile yaklaşık iki gün geçirebileceğini söyledi.

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belarus, rusya, vladimir putin, aleksandr lukaşenko