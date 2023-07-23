https://sputniknews.com.tr/20230723/putin--lukasenko-gorusmesi-basladi-1073864476.html
Putin- Lukaşenko görüşmesi başladı
Putin- Lukaşenko görüşmesi başladı
Rusya lideri Putin ile Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko arasındaki görüşme başladı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T12:27+0300
2023-07-23T12:27+0300
2023-07-23T12:29+0300
dünya
belarus
rusya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, St. Petersburg kentindeki Konstantinovskiy Sarayı’nda bir araya geldi. Rus lider, görüşmenin başında bazı planlarını değiştirdiğini ve Belaruslu mevkidaşı ile yaklaşık iki gün geçirebileceğini söyledi.
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belarus, rusya, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
belarus, rusya, vladimir putin, aleksandr lukaşenko
Putin- Lukaşenko görüşmesi başladı
12:27 23.07.2023 (güncellendi: 12:29 23.07.2023) Abone ol
Rusya lideri Putin ile Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko arasındaki görüşme başladı.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, St. Petersburg kentindeki Konstantinovskiy Sarayı’nda bir araya geldi.
Rus lider, görüşmenin başında bazı planlarını değiştirdiğini ve Belaruslu mevkidaşı ile yaklaşık iki gün geçirebileceğini söyledi.