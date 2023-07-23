https://sputniknews.com.tr/20230723/pakistanda-muson-yagmurlari-nedeniyle-olenlerin-sayisi-100u-gecti-1073864112.html
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 100'ü geçti
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 100'ü geçti
Pakistan’da şiddetli muson yağmurları nedeniyle 25 Haziran'dan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 113'e yükseldi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T12:20+0300
2023-07-23T12:20+0300
2023-07-23T12:24+0300
dünya
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Hayber Pahtunhva’nın Mansehra ve Çitral bölgelerinde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.Yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu Hayber Pahtunhva'ya bağlı Mansehra’da 5 kişi yaşamını yitirdi.Çitral ve Şandur bağlantı yolunun yarım kilometrelik kısmı yağışlar nedeniyle zarar gördü. Yolun kullanılamaması nedeniyle Lower Çitral ile Upper Çitral arasındaki bağlantı koptu.Eyalet genelinde çok sayıda ev yıkılırken, araçlar sele kapıldı, tarım arazileri zarar gördü.Pencap genelinde 7 kişi öldüPencap eyaletinin başkenti Lahor’un Misri Şah Mahallesi'nde 2 çocuk sele kapılarak boğuldu, Mandi Bahauddin bölgesinde de 2 kadın evlerinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.Eyaletin Pakpattan bölgesinde ise elektriğe kapılan 1’i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.Son 48 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede 25 Haziran'dan bu yana ölenlerin sayısı 113'e yükseldi.Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.
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pakistan, muson, yağmur, ölü
pakistan, muson, yağmur, ölü
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 100'ü geçti
12:20 23.07.2023 (güncellendi: 12:24 23.07.2023) Abone ol
Pakistan’da şiddetli muson yağmurları nedeniyle 25 Haziran'dan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 113'e yükseldi.
Hayber Pahtunhva’nın Mansehra ve Çitral bölgelerinde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu Hayber Pahtunhva'ya bağlı Mansehra’da 5 kişi yaşamını yitirdi.
Çitral ve Şandur bağlantı yolunun yarım kilometrelik kısmı yağışlar nedeniyle zarar gördü. Yolun kullanılamaması nedeniyle Lower Çitral ile Upper Çitral arasındaki bağlantı koptu.
Eyalet genelinde çok sayıda ev yıkılırken, araçlar sele kapıldı, tarım arazileri zarar gördü.
Pencap genelinde 7 kişi öldü
Pencap eyaletinin başkenti Lahor’un Misri Şah Mahallesi'nde 2 çocuk sele kapılarak boğuldu, Mandi Bahauddin bölgesinde de 2 kadın evlerinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.
Eyaletin Pakpattan bölgesinde ise elektriğe kapılan 1’i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
Son 48 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede 25 Haziran'dan bu yana ölenlerin sayısı 113'e yükseldi.
Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.
Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.