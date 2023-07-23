https://sputniknews.com.tr/20230723/nazan-oncelin-adi-karsiyakada-bir-sokaga-verildi-1073861870.html

Nazan Öncel'in adı Karşıyaka'da bir sokağa verildi

Nazan Öncel'in adı Karşıyaka'da bir sokağa verildi

İzmir Karşıyakalı olan sanatçı Nazan Öncel'in adı, Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki sokağa verildi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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nazan öncel

karşıyaka

yaşam

sokak

isim

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Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 19 Aralık 2022 tarihli önergeyle Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323. Sokağı Nazan Öncel Caddesi olarak değiştirme kararı aldı.Nazan Öncel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz” ifadelerini kullandı.'Önünde gi̇di̇p fotoğraf çekti̇receği̇m'Öncel’in paylaşımına yorum yapan şarkıcı Aylin Aslım “Ah! Ne güzel, ne tatlı, ne de harika bir haber ya! Önünde gidip foto çekilmek de bir hedef olarak notlarımıza yazılsın şimdi” dedi.Nükhet Duru da "Yakışır, canım Nazan'ım, emeğin buyük, mesajların hep net yaşadın" diye yazdı.

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nazan öncel, karşıyaka, sokak, isim