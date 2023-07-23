https://sputniknews.com.tr/20230723/nazan-oncelin-adi-karsiyakada-bir-sokaga-verildi-1073861870.html
Nazan Öncel'in adı Karşıyaka'da bir sokağa verildi
Nazan Öncel'in adı Karşıyaka'da bir sokağa verildi
İzmir Karşıyakalı olan sanatçı Nazan Öncel'in adı, Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki sokağa verildi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T10:46+0300
2023-07-23T10:46+0300
2023-07-23T10:55+0300
nazan öncel
karşıyaka
yaşam
sokak
isim
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Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 19 Aralık 2022 tarihli önergeyle Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323. Sokağı Nazan Öncel Caddesi olarak değiştirme kararı aldı.Nazan Öncel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz” ifadelerini kullandı.'Önünde gi̇di̇p fotoğraf çekti̇receği̇m'Öncel’in paylaşımına yorum yapan şarkıcı Aylin Aslım “Ah! Ne güzel, ne tatlı, ne de harika bir haber ya! Önünde gidip foto çekilmek de bir hedef olarak notlarımıza yazılsın şimdi” dedi.Nükhet Duru da "Yakışır, canım Nazan'ım, emeğin buyük, mesajların hep net yaşadın" diye yazdı.
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nazan öncel, karşıyaka, sokak, isim
nazan öncel, karşıyaka, sokak, isim
Nazan Öncel'in adı Karşıyaka'da bir sokağa verildi
10:46 23.07.2023 (güncellendi: 10:55 23.07.2023) Abone ol
İzmir Karşıyakalı olan sanatçı Nazan Öncel'in adı, Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki sokağa verildi.
Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 19 Aralık 2022 tarihli önergeyle Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323. Sokağı Nazan Öncel Caddesi olarak değiştirme kararı aldı.
Nazan Öncel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz” ifadelerini kullandı.
'Önünde gi̇di̇p fotoğraf çekti̇receği̇m'
Öncel’in paylaşımına yorum yapan şarkıcı Aylin Aslım “Ah! Ne güzel, ne tatlı, ne de harika bir haber ya! Önünde gidip foto çekilmek de bir hedef olarak notlarımıza yazılsın şimdi” dedi.
Nükhet Duru da "Yakışır, canım Nazan'ım, emeğin buyük, mesajların hep net yaşadın" diye yazdı.