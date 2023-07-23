Malezya, sahnede eşcinsel öpücüğü gerekçesiyle müzik festivalini iptal etti
16:27 23.07.2023 (güncellendi: 16:29 23.07.2023)
© FlickrMalezya bayrağı
© Flickr
Malezya'da cuma, cumartesi ve pazar yapılması gereken Good Vibes müzik festivalinde cuma akşamı sahne alan Britanyalı rock grubu 1975'in solisti Matty Healy'nin ülkenin LGBT karşıtı yasalarını eleştirip basçı Ross MacDonald'ı öpmesi kriz çıkardı.
Malezya hükümeti, Good Vibes müzik festivalini iptal edip 1975 grubunun ülkede konser vermesini yasakladı. Bunun üzerine Britanyalı rock grubu, Endonezya ve Tayvan'daki konserlerini de iptal etti.
Homoseksüellik Malezya'da 20 yıl hapisle cezalandırılan bir suç. Endonezya'da hoş karşılanmasa da suç değil, ancak şeriatla yönetilen Açe bölgesinde yasadışı kabul ediliyor. Asya'daki ilk eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılmasına imza atan Tayvan ise LGBT dostu ülke olarak görülüyor.
1975'in solisti Matty Healy, Malezya'nın LBGT yasağını "1975'i ülkeye davet edip sonra bize kiminle sevişebileceğimizi söylemeleri saçma" diye eleştirerek dinleyicilere şöyle seslendi:
"Maalesef bir sürü coşkulu şarkımızı dinleyemiyorsunuz ,çünkü ben [küfür] öfkeliyim... Ve bu sizin için adil değil, çünkü siz hükümeti temsil etmiyorsunux. Çünkü siz genç insanlarsınız ve eminim çoğunuz gey, ilerici ve havalı."
Grup 'I Like America & America Likes Me' şarkısını çalarken basçı Ross MacDonald'ı öpen Healy, setin yaklaşık 30. dakikasında grupla birlikte sahneyi terk etti. Şarkıcı, seyirciye "Pekala, gitmek zorundayız, artık Kuala Lumpur'da yasaklandık, sonra görüşürüz" dedi.
Malaysia Cancels Music Festival Over Same-Sex Kiss Onstage - https://t.co/Oo3rT54qSx— MiixSephora (@MiixSephora) July 22, 2023
Malezya İletişim ve Dijital Bakanı Fahmi Fadzil, öpücük olayını 'çok kaba bir hareket' diye niteleyerek organizatörlere üç günlük festivalin 'derhal iptal edilmesi' emrini verdi. Fadzil, "Toplumun hassasiyetlerine asla dokunmayın, özellikle yerel kültürün örf ve değerlerine aykırı şekilde" diye tweet de attı.
Ardından organizatörleri festivalin kalan bölümünün iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, Malezya İletişim ve Dijital Bakanlığı'nın 'Malezya yasalarına meydan okuyan, alay eden veya aykırı olan taraflara karşı sarsılmaz duruşunun parçası olarak derhal iptal emri verdiği' belirtildi.
The 1975 cancels Indonesia and Taiwan shows after Malaysia LGBT row https://t.co/eUHzONCqNH— BBC News (World) (@BBCWorld) July 23, 2023
Malezyalı yetkililer, 2 ay önce de İsviçreli saat üreticisi Swatch'un gökkuşağı renginde, Pride temalı çok sayıda saatine el koymuştu. Swatch, hükümete dava açarak saatlerin iadesini ve tazminat talep etti.
BBC'ye konuşan Malezyalı travesti Carmen Rose, geçmişte de performans sırasında LGBT desteği açıklamış Healy'nin Malezya'nın LGBT karşıtı yasalara saldırısını eleştirdi:
"Beyaz kurtarıcı kompleksiyle hareket eden Healy, bunu topluluğumuz için yapmıyordu. Bunu topluluğumuz için yapıyor olsaydı, hangi sonuçlara katlanmak zorunda kalacağımızı bilirdi."
Malezya'daki eyalet seçimleri yaklaşırken politikacıların bu olaydan LGBT'yi günah keçisi yapmak için istifade edeceğini öngören Rose, "Onlara [muhafazakar politikacılara] oy kazanmak amacıyla homofobik gündemlerini ilerletmeleri için daha fazla cephane sağladı" dedi.
Bir nevi zenne olarak performanslarını Malezya'da gerçekleştiremediği için Singapur'da sahneye çıkan Rose, LGBT topluluğunun ruh sağlığının, hükümet ve toplumun sürekli eleştirisi altında olmaktan kötü etkilendiğini söyledi.
Bu arada 1975, bugün Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki We The Fest müzik festivalinde sahne almayı iptal ettiğini, 'mevcut koşulların planlanan gösterilere devam etmeyi imkansız hale getirdiği' açıklamasıyla duyurdu.
Healy, sert LGBT karşıtı yasalara sahip Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2019'da verdikleri konserde de bir erkek hayranını öpmüştü.