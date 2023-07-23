https://sputniknews.com.tr/20230723/lukasenko-natonun-ukrayna-ile-ilgili-planini-acikladi-perdeleme-sisi-1073883304.html
Lukaşenko, NATO’nun Ukrayna ile ilgili planını açıkladı: Perdeleme sisi
Lukaşenko, NATO’nun Ukrayna ile ilgili planını açıkladı: Perdeleme sisi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna’yı NATO’ya parçalar halinde kabul etme niyetinin arkasında ülkenin batıdaki topraklarını koparma planı olduğunu... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T19:43+0300
2023-07-23T19:43+0300
2023-07-23T19:43+0300
ukrayna krizi
avrupa
ukrayna
nato
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
görüşme
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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, bu sabah Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile St. Petersburg’da yaptığı görüşmede Ukrayna’yı NATO’ya parçalar halinde kabul etme niyetinin arkasında ülkenin batıdaki topraklarını ilhak etme planı olduğunu söyledi.Ukrayna’nın NATO’ya kısımlar halinde kabulüne ilişkin görüşmelerin sıklaştığına dikkat çeken Lukaşenko, “Bu perdeleme sisidir. NATO'ya kabul edilme kisvesi altında Ukrayna'nın bu batı parçasını koparılması söz konusu, nüfusun ‘dahil olması’ bahanesiyle Batı Ukrayna'yı kesip Polonya'ya ilhak etmek istiyorlar. Bu, harekat sırasında Polonyalıların Rus birliklerine karşı aktif katılımı için ödemedir. Bu Amerikalılar tarafından da destekleniyor” diye konuştu.Batı Ukrayna’nın koparılmasının Belarus ve Rusya için kabul edilemez olduğu vurgusunu yapan Belaruslu lider, “Eğer Batı Ukrayna'nın nüfusu buna ihtiyaç duyarsa, Batı Ukrayna bu yardımı isterse, elbette Ukrayna'daki Batılı nüfusa yardım ve destek sağlayacağız. Durum böyle olursa onları mümkün olan her şekilde destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/putin-ukraynanin-yardimlara-karsin-sonuc-vermeyen-karsi-saldirisi-batida-hayal-kirikligi-yaratti-1073809646.html
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avrupa, ukrayna, nato, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, görüşme
avrupa, ukrayna, nato, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, görüşme
Lukaşenko, NATO’nun Ukrayna ile ilgili planını açıkladı: Perdeleme sisi
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna’yı NATO’ya parçalar halinde kabul etme niyetinin arkasında ülkenin batıdaki topraklarını koparma planı olduğunu belirtti.
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, bu sabah Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile St. Petersburg’da yaptığı görüşmede Ukrayna’yı NATO’ya parçalar halinde kabul etme niyetinin arkasında ülkenin batıdaki topraklarını ilhak etme planı olduğunu söyledi.
Ukrayna’nın NATO’ya kısımlar halinde kabulüne ilişkin görüşmelerin sıklaştığına dikkat çeken Lukaşenko, “Bu perdeleme sisidir. NATO'ya kabul edilme kisvesi altında Ukrayna'nın bu batı parçasını koparılması söz konusu, nüfusun ‘dahil olması’ bahanesiyle Batı Ukrayna'yı kesip Polonya'ya ilhak etmek istiyorlar. Bu, harekat sırasında Polonyalıların Rus birliklerine karşı aktif katılımı için ödemedir. Bu Amerikalılar tarafından da destekleniyor” diye konuştu.
Batı Ukrayna’nın koparılmasının Belarus ve Rusya için kabul edilemez olduğu vurgusunu yapan Belaruslu lider, “Eğer Batı Ukrayna'nın nüfusu buna ihtiyaç duyarsa, Batı Ukrayna bu yardımı isterse, elbette Ukrayna'daki Batılı nüfusa yardım ve destek sağlayacağız. Durum böyle olursa onları mümkün olan her şekilde destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.