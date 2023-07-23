https://sputniknews.com.tr/20230723/kedileri-bicaklayarak-olduren-kisi-tutuklandi-1073874432.html
Kedileri bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
Kedileri bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde 3’ü yavru olmak üzere 4 kediyi bıçaklayarak öldüren kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T15:48+0300
2023-07-23T15:48+0300
2023-07-23T15:48+0300
türkiye
kedi
bıçak
tutuklama
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Ahmet K. isimli şahsın, 3’ü yavru toplam 4 kediyi bıçaklayarak öldürdüğüne dair bilgi alan polis ekipleri, kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese gitti. Ekipler evdeki kedileri öldüren Ahmet K.’yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen ve daha sonra Besni Adliyesi’ne sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın daha önceden 'kadına karşı cinsel istismar' suçundan kaydının olduğu da öğrenildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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kedi, bıçak, tutuklama
Kedileri bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde 3’ü yavru olmak üzere 4 kediyi bıçaklayarak öldüren kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ahmet K. isimli şahsın, 3’ü yavru toplam 4 kediyi bıçaklayarak öldürdüğüne dair bilgi alan polis ekipleri, kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese gitti.
Ekipler evdeki kedileri öldüren Ahmet K.’yı gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen ve daha sonra Besni Adliyesi’ne sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın daha önceden 'kadına karşı cinsel istismar' suçundan kaydının olduğu da öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.