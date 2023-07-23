https://sputniknews.com.tr/20230723/kedileri-bicaklayarak-olduren-kisi-tutuklandi-1073874432.html

Kedileri bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

Kedileri bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 3’ü yavru olmak üzere 4 kediyi bıçaklayarak öldüren kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T15:48+0300

2023-07-23T15:48+0300

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türkiye

kedi

bıçak

tutuklama

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Ahmet K. isimli şahsın, 3’ü yavru toplam 4 kediyi bıçaklayarak öldürdüğüne dair bilgi alan polis ekipleri, kısa sürede harekete geçerek belirtilen adrese gitti. Ekipler evdeki kedileri öldüren Ahmet K.’yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen ve daha sonra Besni Adliyesi’ne sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın daha önceden 'kadına karşı cinsel istismar' suçundan kaydının olduğu da öğrenildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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kedi, bıçak, tutuklama