https://sputniknews.com.tr/20230723/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1073871955.html

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.48'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T14:42+0300

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türkiye

deprem

afad

kahramanmaraş

elbistan

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8.76 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

türkiye

kahramanmaraş

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deprem, afad, kahramanmaraş, elbistan