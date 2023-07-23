https://sputniknews.com.tr/20230723/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1073871955.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.48'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T14:42+0300
2023-07-23T14:42+0300
2023-07-23T14:42+0300
türkiye
deprem
afad
kahramanmaraş
elbistan
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8.76 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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deprem, afad, kahramanmaraş, elbistan
deprem, afad, kahramanmaraş, elbistan
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.48'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8.76 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.