https://sputniknews.com.tr/20230723/isvecin-islam-isbirligi-teskilati-nezdindeki-ozel-temsilcilik-statusu-askiya-alindi-1073880260.html

İsveç'in İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki 'özel temsilcilik' statüsü askıya alındı

İsveç'in İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki 'özel temsilcilik' statüsü askıya alındı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in 'özel temsilcilik' statüsünü askıya aldı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T18:21+0300

2023-07-23T18:21+0300

2023-07-23T18:21+0300

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islam işbirliği teşkilatı (iit)

statü

askıya alma

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Teşkilattan yapılan yazılı açıklama İİT İcra Komitesi'nin 2 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında alınan kararların hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi.Bu doğrultuda, söz konusu toplantıda alınan, 'İİT Genel Sekreterliği ile Kuran ve diğer İslami sembollere hakaret edilen bir devlet arasındaki resmi statünün gözden geçirilmesine' dönük karar uyarınca İsveç'in İİT Özel Temsilciliği statüsünün askıya alındığı kaydedildi.Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın söz konusu kararı, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e ilettiği ifade edildi.İİT Genel Sekreteri, teşkilat üyesi bazı ülkelerin, İslami değerlere yönelik saldırıları protesto için aldığı kararları memnuniyetle karşıladı ve tüm üye ülkeleri bu tür eylemlere karşı pozisyonlarını ifade edecek adımlar atmaya çağırdı.Açıklamada, İİT'nin bu saldırıları görüşmek ve gereken kararları almak için en kısa zamanda dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüğü bilgisi verildi.Ne olmuştu?İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kuran ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230722/isvec-irakli-yetkililerle-temaslarimiz-suruyor-1073832659.html

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isveç, kuran-ı kerim, kuran, yakma, kitap yakma, iit, islam işbirliği teşkilatı (iit), statü, askıya alma