https://sputniknews.com.tr/20230723/israil-basbakani-netanyahunun-turkiye-ziyareti-ertelendi-1073865700.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaret ertelendi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T12:49+0300
2023-07-23T12:49+0300
2023-07-23T12:50+0300
dünya
israil
ameliyat
benyamin netanyahu
türkiye
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İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun gece geçirdiği ameliyat nedeniyle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını aktardı.İsrail basınının aktardığına göre Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir.İsrail Başbakanı'nın Güney Kıbrıs ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi.Netanyahu'ya pazar gecesi kalp pili takıldığı ve Başbakan'ın bugün akşam saatlerinde hastaneden ayrılmasının planlandığı duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230723/israil-basbakani-netanyahunun-kalbine-pil-takildi-1073860684.html
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israil, ameliyat, benyamin netanyahu, türkiye
israil, ameliyat, benyamin netanyahu, türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi
12:49 23.07.2023 (güncellendi: 12:50 23.07.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaret ertelendi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun gece geçirdiği ameliyat nedeniyle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını aktardı.
İsrail basınının aktardığına göre Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir.
İsrail Başbakanı'nın Güney Kıbrıs ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi.
Netanyahu'ya pazar gecesi kalp pili takıldığı ve Başbakan'ın bugün akşam saatlerinde hastaneden ayrılmasının planlandığı duyurulmuştu.