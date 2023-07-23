https://sputniknews.com.tr/20230723/ispanyada-duzenlenen-genel-secimlerde-oy-kullanma-islemi-basladi-1073861294.html

İspanya'da düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

İspanya'da düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

İspanya'da 37.4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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genel seçim

vox partisi

halk partisi

pedro sanchez

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Normal şartlarda aralık ayında yapılması gereken ancak 28 Mayıs'taki yerel seçimlerde hükümet ortağı partilerin aldığı yenilgiden sonra Başbakan Pedro Sanchez'in kararıyla erkene alınan genel seçimlerde İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü seçecek.Yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 22 bin 522 okulda kurulan 60 bin seçim masasındaki 210 bin sandıkta gerçekleşiyor.Toplam maliyetinin 220.87 milyon olduğu seçimler için 2.3 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 37.4 milyon seçmen kayıtlı bulunuyor.Ülke demokrasi tarihinde 2. kez yaz dönemine denk gelen seçimler, aşırı sıcaklardan ötürü polemik konusu olurken, birçok okulda sandık görevlilerinin bulunduğu masaların başına vantilatör konulup, plastik şişelerde çok sayıda su alındı.İspanya'da Ocak 2020'den bu yana iktidarda olan ve ülke demokrasi tarihinde ilk koalisyon hükümeti olma özelliğine sahip Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partileri, meclis azınlığıyla ülkeyi yönetiyor.Anketler, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) seçimlerden birinci parti olarak çıkacağı ancak meclis çoğunluğunu elde edemeyeceğinden aşırı sağcı Vox partisiyle koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalacağını gösteriyor. Bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda diktatör Franco döneminden sonra İspanya'da ilk kez aşırı sağ bir parti iktidara gelecek.Oy kullanma işlemleri, ülke genelinde yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek, güneydeki Kanarya Adaları'nda saat farkından dolayı sandıklar bir saat geç kapatılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230719/anketler-ispanyada-sag-iktidari-gosteriyor-1073693349.html

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