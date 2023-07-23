https://sputniknews.com.tr/20230723/is-insani-sule-alp-dugununde-ozel-taslarla-hazirlanan-70-kiloluk-gelinlik-giydi-1073855878.html

İş insanı Şule Alp düğününde özel taşlarla hazırlanan 70 kiloluk gelinlik giydi

İş insanı Şule Alp düğününde özel taşlarla hazırlanan 70 kiloluk gelinlik giydi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlenen iş insanı Şule Alp, düğününde giydiği Hindistan'da bir yılda özel taşlardan hazırlanan yaklaşık 70 kiloluk gelinlik için... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

şule alp

gelinlik

muğla

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Şule Alp ve avukat Cem Duman, Türkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde, iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinin katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi.Çiftin nikah şahitliğini Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve oyuncu Oktay Kaynarca gibi isimler yaptı.Nikahın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Duman, geceye hayatlarının her noktasına dokunan birbirinden değerli misafirlerin katıldığını, bunun için çok mutlu olduklarını ifade etti.Şule Alp de hayallerinin çok daha ötesinde bir gece yaşadıklarını söyledi.Gelinliğinin yaklaşık bir yılda hazırlandığını ifade eden Alp, "48 kiloyum. Şu anda 70 kiloyu taşıyorum. Gelinlik yaklaşık bir yılda Hindistan'da yapıldı. Her biri özel swaroski taşlardan oluşuyor. Bu gelinliği giymek için özel spor ve sırt eğitimleri aldım. Çok mutluyuz" diye konuştu.Daha sonra çift davetlilerin ilgi dolu bakışları eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdi. Düğünde Tarık Sezer orkestrası da gecede sevilen şarkıları seslendirdi.Çiftin düğününe iş dünyasından 600'e yakın tanınmış isim katıldı.

muğla

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şule alp, gelinlik, muğla