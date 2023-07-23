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İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuruna zam
İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuruna zam
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. NTV'nin aktardığına göre artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.
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ilaç, zam, resmi gazete
ilaç, zam, resmi gazete

İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuruna zam

00:47 23.07.2023 (güncellendi: 00:49 23.07.2023)
© AAİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2023
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.
NTV'nin aktardığına göre artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.
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