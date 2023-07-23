https://sputniknews.com.tr/20230723/ilac-fiyatlamasinda-kullanilan-euro-kuruna-zam-1073855433.html
İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuruna zam
İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuruna zam
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T00:47+0300
2023-07-23T00:47+0300
2023-07-23T00:49+0300
türkiye
ilaç
zam
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1a/1060432449_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a95f2792d74832c68a3896e3b9567f9d.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. NTV'nin aktardığına göre artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1a/1060432449_199:0:847:486_1920x0_80_0_0_d3b77dde4987871528dbb31ef24faba1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ilaç, zam, resmi gazete
İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuruna zam
00:47 23.07.2023 (güncellendi: 00:49 23.07.2023) Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.
NTV'nin aktardığına
göre artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.