https://sputniknews.com.tr/20230723/ilac-fiyatlamasinda-kullanilan-euro-kuruna-zam-1073855433.html

İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuruna zam

İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuruna zam

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ilaç

zam

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. NTV'nin aktardığına göre artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.

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ilaç, zam, resmi gazete