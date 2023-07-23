https://sputniknews.com.tr/20230723/guney-afrika-basini-ricasina-ragmen-macrona-brics-zirvesi-daveti-sunulmadi-1073880005.html

Güney Afrika basını: Ricasına rağmen Macron’a BRICS zirvesi daveti sunulmadı

Güney Afrika basını: Ricasına rağmen Macron’a BRICS zirvesi daveti sunulmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a 22-24 Ağustos tarihleri arasında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS liderler zirvesine katılması... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T18:11+0300

2023-07-23T18:11+0300

2023-07-23T18:11+0300

brics

brics zirvesi

cyril ramaphosa

emmanuel macron

fransa

güney afrika

davet

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Yerel haber sitesi News24’e göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, rica etmesine rağmen gelecek ay Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesine katılma daveti sunulmadı.Makalede şu ifadelere yer verildi: Daha önce Macron'un BRICS zirvesine evsahipliği yapacak Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'dan kendisinin de davet edilmesini istediği, bu ricanın Güney Afrika liderini şaşırttığı ileri sürülmüştü.

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brics, brics zirvesi, cyril ramaphosa, emmanuel macron, fransa, güney afrika, davet