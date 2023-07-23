https://sputniknews.com.tr/20230723/guney-afrika-basini-ricasina-ragmen-macrona-brics-zirvesi-daveti-sunulmadi-1073880005.html
Güney Afrika basını: Ricasına rağmen Macron’a BRICS zirvesi daveti sunulmadı
Güney Afrika basını: Ricasına rağmen Macron’a BRICS zirvesi daveti sunulmadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a 22-24 Ağustos tarihleri arasında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS liderler zirvesine katılması... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T18:11+0300
2023-07-23T18:11+0300
2023-07-23T18:11+0300
brics
brics zirvesi
cyril ramaphosa
emmanuel macron
fransa
güney afrika
davet
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Yerel haber sitesi News24’e göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, rica etmesine rağmen gelecek ay Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesine katılma daveti sunulmadı.Makalede şu ifadelere yer verildi: Daha önce Macron'un BRICS zirvesine evsahipliği yapacak Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'dan kendisinin de davet edilmesini istediği, bu ricanın Güney Afrika liderini şaşırttığı ileri sürülmüştü.
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brics, brics zirvesi, cyril ramaphosa, emmanuel macron, fransa, güney afrika, davet
brics, brics zirvesi, cyril ramaphosa, emmanuel macron, fransa, güney afrika, davet
Güney Afrika basını: Ricasına rağmen Macron’a BRICS zirvesi daveti sunulmadı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a 22-24 Ağustos tarihleri arasında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS liderler zirvesine katılması için davette bulunulmadığı belirtildi.
Yerel haber sitesi News24’e göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, rica etmesine rağmen gelecek ay Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesine katılma daveti sunulmadı.
Makalede şu ifadelere yer verildi:
"Küresel Güney'in liderlerine (zirve için) şimdiden 70 davet gönderildi. Ancak ABD, Britanya ve Fransa gibi Batılı ülkeler davet edilmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, rica etmesine rağmen davetiye sunulmadı."
Daha önce Macron'un BRICS zirvesine evsahipliği yapacak Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'dan kendisinin de davet edilmesini istediği, bu ricanın Güney Afrika liderini şaşırttığı ileri sürülmüştü.