https://sputniknews.com.tr/20230723/galatasarayin-transfer-gorusmesi-yaptigi-cedric-bakambu-istanbula-geldi-1073856188.html
Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T01:21+0300
2023-07-23T01:21+0300
2023-07-23T01:21+0300
spor
cedric bakambu
galatasaray sk
galatasaray
transfer
istanbul
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Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki forveti kulüp yetkilileri karşıladı.Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Cedric Bakambu, "Merhaba Cimbom" demekle yetindi.
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cedric bakambu , galatasaray sk, galatasaray, transfer, istanbul
cedric bakambu , galatasaray sk, galatasaray, transfer, istanbul
Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki forveti kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Cedric Bakambu, "Merhaba Cimbom" demekle yetindi.