https://sputniknews.com.tr/20230723/f1-macaristan-grand-prixsini-max-verstappen-kazandi-1073881100.html

F1 Macaristan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

F1 Macaristan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T18:54+0300

2023-07-23T18:54+0300

2023-07-23T18:55+0300

spor

macaristan

budapeşte

f1

formula 1 (f1)

max verstappen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073881300_0:0:3520:1981_1920x0_80_0_0_1ed86bb175fc47a6b8c73e02fdfead8a.jpg

​​​​​​​Sezonun 12. yarışı, başkent Budapeşte'de bulunan 4.381 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden düzenlendi.Yarışa ikinci sıradan başlamasına rağmen pole pozisyonundaki Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ı geçerek liderliğe ilk turda ulaşan Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini 1:38:08.634'lük derecesiyle ilk sırada geçti ve üst üste 7'nci, sezonun ise 9'uncu birinciliğine ulaştı.McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 33.731 saniye gerisinde ikinci, Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 37.603 saniye ardından üçüncü oldu. Hamilton ise dördüncülük elde etti.Red Bull takımı, Macaristan Grand Prix'sini kazanarak art arda 12. yarış zaferine ulaştı ve rekorun yeni sahibi oldu. Önceki rekorun sahibi McLaren, pilotları Ayrton Senna ve Alain Prost ile 1988 senesinde art arda 11 etap zaferi yaşamıştı.Organizasyonda bu sezon da şampiyonluğun açık ara favorisi konumundaki Verstappen'in dışında sadece takım arkadaşı Sergio Perez, iki kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.Sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si, 30 Temmuz'da düzenlenecek.Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 281 puan2. Sergio Perez (Meksika): 1713. Fernando Alonso (İspanya): 1394. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 1335. George Russell (Büyük Britanya): 90Takımlar1. Red Bull: 4522. Mercedes: 2233. Aston Martin: 1844. Ferrari: 1675. McLaren: 87

https://sputniknews.com.tr/20230709/f1-buyuk-britanya-grand-prixsini-max-verstappen-kazandi-1073350696.html

macaristan

budapeşte

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, budapeşte, f1, formula 1 (f1), max verstappen