https://sputniknews.com.tr/20230723/elazigda-bir-kisi-ciplak-halde-sokakta-yurudu-1073861197.html

Elazığ'da bir kişi çıplak halde sokakta yürürken görüldü

Elazığ'da bir kişi çıplak halde sokakta yürürken görüldü

Elazığ'da elinde poşetle çıplak bir halde yürüyen kişi 'Çıplak Vatandaş' filmini akıllara getirdi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

çıplak

elazığ

yürüyüş

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Elazığ’da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen’in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20190202/bursa-adam-sokak-cirilciplak-yurudu-1037441418.html

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