https://sputniknews.com.tr/20230723/elazigda-bir-kisi-ciplak-halde-sokakta-yurudu-1073861197.html
Elazığ'da bir kişi çıplak halde sokakta yürürken görüldü
Elazığ'da bir kişi çıplak halde sokakta yürürken görüldü
Elazığ'da elinde poşetle çıplak bir halde yürüyen kişi 'Çıplak Vatandaş' filmini akıllara getirdi. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T10:21+0300
2023-07-23T10:21+0300
2023-07-23T10:31+0300
türkiye
çıplak
elazığ
yürüyüş
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Elazığ’da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen’in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20190202/bursa-adam-sokak-cirilciplak-yurudu-1037441418.html
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çıplak, elazığ, yürüyüş
Elazığ'da bir kişi çıplak halde sokakta yürürken görüldü
10:21 23.07.2023 (güncellendi: 10:31 23.07.2023) Abone ol
Elazığ'da elinde poşetle çıplak bir halde yürüyen kişi 'Çıplak Vatandaş' filmini akıllara getirdi.
Elazığ’da sabah saatlerinde bir kişi elinde poşetle çıplak yürürken görüntülendi. O anlar akıllara Şener Şen’in başrolde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi.
Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen şahıs, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.