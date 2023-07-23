https://sputniknews.com.tr/20230723/chpden-ibb-baskani-imamogluyla-ilgili-olarak-ortaya-atilan-iddialara-yalanlama-geldi-1073856809.html

CHP'den İBB Başkanı İmamoğlu'yla ilgili olarak ortaya atılan iddialara yalanlama geldi

CHP'den İBB Başkanı İmamoğlu'yla ilgili olarak ortaya atılan iddialara yalanlama geldi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum" şeklindeki beyanlarının gerçek... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T01:40+0300

2023-07-23T01:40+0300

2023-07-23T01:43+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

habertürk gazetesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, CHP Genel Merkezi’nde belediye başkanlarıyla toplantı düzenlendi. Toplantının ardından CHP tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, " İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkanımıza yönelik olarak; “Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum” şeklindeki beyanı olduğuna dair ortaya atılan iddialara yalanlama geldi. CHP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), habertürk gazetesi