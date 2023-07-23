https://sputniknews.com.tr/20230723/charlie-chaplinin-kizi-josephine-chaplin-hayatini-kaybetti-1073863661.html

Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti

Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti

Charlie Chaplin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Josephine Chaplin 74 yaşında hayatını kaybetti. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T11:49+0300

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charlie chaplin

yaşam

paris

ölüm

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Sessiz sinemanın usta oyuncusu Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti. Babası gibi oyuncu olan Chaplin 74 yaşında hayatını kaybetti. NTV’nin aktardığı habere göre, 70'li yıllarda oyunculuk kariyerinde başarı yakalayan Chaplin'in 13 Temmuz'da Paris'te hayatını kaybetti bildirildi.Şarlo karakteriyle özdeşleşen Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan 6.’sı olan Josephine Chaplin, 3 yaşındayken babasının filminde oyunculuğa başladı.Josephine Chaplin kimdir?1949 yılında Kaliforniya'da dünyaya gelen Chaplin, ilk kez ‘Limelight’ adlı filmde rol aldı. Babasının yönetmen koltuğunda ve başrolünde olduğu filmde, Josephine Chaplin henüz 3 yaşındaydı.Chaplin, kariyeri boyuncu ‘Hong Kong'lu Kontes’, ‘Flight Into The Sun’ ve ‘The Canterbury Tales’ gibi filmlerde rol aldı.‘The Canterbury Tales’, Berlin'de 'Altın Ayı Ödülü'nü kazanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20150210/1013885691.html

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