https://sputniknews.com.tr/20230723/charlie-chaplinin-kizi-josephine-chaplin-hayatini-kaybetti-1073863661.html
Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti
Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti
Charlie Chaplin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Josephine Chaplin 74 yaşında hayatını kaybetti. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T11:49+0300
2023-07-23T11:49+0300
2023-07-23T11:50+0300
charlie chaplin
yaşam
paris
ölüm
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Sessiz sinemanın usta oyuncusu Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti. Babası gibi oyuncu olan Chaplin 74 yaşında hayatını kaybetti. NTV’nin aktardığı habere göre, 70'li yıllarda oyunculuk kariyerinde başarı yakalayan Chaplin'in 13 Temmuz'da Paris'te hayatını kaybetti bildirildi.Şarlo karakteriyle özdeşleşen Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan 6.’sı olan Josephine Chaplin, 3 yaşındayken babasının filminde oyunculuğa başladı.Josephine Chaplin kimdir?1949 yılında Kaliforniya'da dünyaya gelen Chaplin, ilk kez ‘Limelight’ adlı filmde rol aldı. Babasının yönetmen koltuğunda ve başrolünde olduğu filmde, Josephine Chaplin henüz 3 yaşındaydı.Chaplin, kariyeri boyuncu ‘Hong Kong'lu Kontes’, ‘Flight Into The Sun’ ve ‘The Canterbury Tales’ gibi filmlerde rol aldı.‘The Canterbury Tales’, Berlin'de 'Altın Ayı Ödülü'nü kazanmıştı.
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josephine chaplin kimdir, charlie chaplin, charlie chaplin'in kızı öldü
josephine chaplin kimdir, charlie chaplin, charlie chaplin'in kızı öldü
Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti
11:49 23.07.2023 (güncellendi: 11:50 23.07.2023) Abone ol
Charlie Chaplin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Josephine Chaplin 74 yaşında hayatını kaybetti.
Sessiz sinemanın usta oyuncusu Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti. Babası gibi oyuncu olan Chaplin 74 yaşında hayatını kaybetti. NTV’nin aktardığı habere göre, 70'li yıllarda oyunculuk kariyerinde başarı yakalayan Chaplin'in 13 Temmuz'da Paris'te hayatını kaybetti bildirildi.
Şarlo karakteriyle özdeşleşen Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan 6.’sı olan Josephine Chaplin, 3 yaşındayken babasının filminde oyunculuğa başladı.
Josephine Chaplin kimdir?
1949 yılında Kaliforniya'da dünyaya gelen Chaplin, ilk kez ‘Limelight’ adlı filmde rol aldı. Babasının yönetmen koltuğunda ve başrolünde olduğu filmde, Josephine Chaplin henüz 3 yaşındaydı.
Chaplin, kariyeri boyuncu ‘Hong Kong'lu Kontes’, ‘Flight Into The Sun’ ve ‘The Canterbury Tales’ gibi filmlerde rol aldı.
‘The Canterbury Tales’, Berlin'de 'Altın Ayı Ödülü'nü kazanmıştı.