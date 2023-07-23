https://sputniknews.com.tr/20230723/brezilya-devlet-baskani-silvadan-atesli-silahlarin-kisitlanmasi-emri-1073856983.html

Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan ateşli silahların kısıtlanması emri

Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan ateşli silahların kısıtlanması emri

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sivillerin ateşli silahlara sahip olmasına ilişkin yeni kısıtlamaları içeren kararı imzaladı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sivillerin ateşli silahlara erişimini kısıtlamak amacıyla selefi Jair Bolsonaro döneminde zayıflatılan ateşli silah düzenlemelerini sıkılaştırdı.Yeni düzenleme ülkedeki silah ve cephane stoklarına kısıtlamalar getirilmesini ve 9 milimetrelik tabancalar gibi birçok silahın sivillerin kullanımına yasaklanmasını içeriyor.Daha önce avcılara 30'a kadar silah sahibi olma izni verilirken, bu sayı 6 ile sınırlandırılacak.Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ayrıca, ateşli silah mülkiyetine ilişkin denetleme yetkisinin ordudan Brezilya Federal Polisine kaydırılması talimatı verdi.Lula da Silva'nın seçim vaatlerinden biri olan silah kısıtlamaları, ülkede yakın zamanda düzenlenen silahlı okul saldırılarının ardından geldi.'Ülkemizde daha az silah olması için savaşmaya devam edeceğiz'Lula da Silva yeni düzenlemeye ilişkin olarak, "Ülkemizde daha az silah olması için savaşmaya devam edeceğiz. Sadece polis ve ordu tam teçhizatlı olmalı" ifadelerini kullandı.Brezilya Kamu Güvenliği Yıllığına göre, ülkede 800 bin kişi kayıtlı silah sahibi.

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