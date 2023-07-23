https://sputniknews.com.tr/20230723/bakan-koca-bir-aile-hekiminin-koylerde-verdigi-mobil-saglik-hizmetinin-videosunu-paylasti-1073858076.html
Bakan Koca, bir aile hekiminin köylerde verdiği mobil sağlık hizmetinin videosunu paylaştı
Bakan Koca, bir aile hekiminin köylerde verdiği mobil sağlık hizmetinin videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Samet Gültekin'in, mobil hizmet programı kapsamında bazı köylerdeki... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T04:35+0300
2023-07-23T04:35+0300
2023-07-23T04:35+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
aile hekimliği
aile hekimliği
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Samet, Aksaray Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezinde görevli hekimimiz. Sorumluluğunda 2 bin 400'e yakın hasta var. 'Bir yıl kalır, ayrılırım' dediği görev yerinde dördüncü yılında. Haftanın iki gününü mobil muayene ziyaretlerine ayırıyor. Dört köy geziyor ve takibindeki hastalarıyla bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.Videoda doktor Samet Gültekin, mobil hizmet programı kapsamında Çavdarlı, Nurgöz, Boyalı ve Bostanlık köylerinin kendisinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, Çavdarlı ve Nurgöz köylerinde vatandaşlara verdiği sağlık hizmetini anlattı.Gültekin, "Biz aile hekimleri olarak hastalarımızın sadece hastalık durumlarında değil her zaman yanındayız. Aile hekiminizi erken tanıyın" ifadesini kullandı.Vatandaşlar ise köylerine kadar ulaşan sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Videonun sonunda, "Aksaray'da 76 sağlık evi, 145 aile hekimliği birimi, 62 aile sağlığı merkezi ve 145 aile hekimi bulunuyor. Tüm Türkiye'de 26 bin 445 aile hekimi bulunuyor" bilgisine de yer verildi.
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fahrettin koca, sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, aile hekimliği, aile hekimliği
fahrettin koca, sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, aile hekimliği, aile hekimliği
Bakan Koca, bir aile hekiminin köylerde verdiği mobil sağlık hizmetinin videosunu paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Samet Gültekin'in, mobil hizmet programı kapsamında bazı köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti verdiği anların videosunu paylaştı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Samet, Aksaray Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezinde görevli hekimimiz. Sorumluluğunda 2 bin 400'e yakın hasta var. 'Bir yıl kalır, ayrılırım' dediği görev yerinde dördüncü yılında. Haftanın iki gününü mobil muayene ziyaretlerine ayırıyor. Dört köy geziyor ve takibindeki hastalarıyla bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.
Videoda doktor Samet Gültekin, mobil hizmet programı kapsamında Çavdarlı, Nurgöz, Boyalı ve Bostanlık köylerinin kendisinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, Çavdarlı ve Nurgöz köylerinde vatandaşlara verdiği sağlık hizmetini anlattı.
Gültekin, "Biz aile hekimleri olarak hastalarımızın sadece hastalık durumlarında değil her zaman yanındayız. Aile hekiminizi erken tanıyın" ifadesini kullandı.
Vatandaşlar ise köylerine kadar ulaşan sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Videonun sonunda, "Aksaray'da 76 sağlık evi, 145 aile hekimliği birimi, 62 aile sağlığı merkezi ve 145 aile hekimi bulunuyor. Tüm Türkiye'de 26 bin 445 aile hekimi bulunuyor" bilgisine de yer verildi.