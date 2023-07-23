https://sputniknews.com.tr/20230723/atildigi-bara-molotof-kokteyliyle-saldirdi-11-olu-1073865043.html
Atıldığı bara molotof kokteyliyle saldırdı: 11 ölü
Atıldığı bara molotof kokteyliyle saldırdı: 11 ölü
Meksika'da bir bara düzenlenen molotof kokteylli saldırıda 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T12:47+0300
2023-07-23T12:47+0300
2023-07-23T12:46+0300
meksika
dünya
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molotof
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Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin ABD sınırında yer alan San Luis Rio Colorado kasabasında bir bara gece saatlerinde molotof kokteylli saldırı düzenledi. Saldırı sonucu barda yangın çıkarken içeride bulunanlar arasından 11 kişi yanarak öldü, 4 kişi yaralandı. Sonora Eyaleti Başsavcılığı'nın olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen kişinin olaydan kısa süre önce içerideki bazı kadın müşterileri rahatsız ettikten sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi. Zanlının yüksek alkollü genç bir adam olduğu ifade edilen açıklamada saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin katılımıyla bir operasyon başlatıldığı aktarıldı.
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meksika, bar, molotof, ölü
meksika, bar, molotof, ölü
Atıldığı bara molotof kokteyliyle saldırdı: 11 ölü
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Meksika'da bir bara düzenlenen molotof kokteylli saldırıda 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin ABD sınırında yer alan San Luis Rio Colorado kasabasında bir bara gece saatlerinde molotof kokteylli saldırı düzenledi. Saldırı sonucu barda yangın çıkarken içeride bulunanlar arasından 11 kişi yanarak öldü, 4 kişi yaralandı.
Sonora Eyaleti Başsavcılığı'nın olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen kişinin olaydan kısa süre önce içerideki bazı kadın müşterileri rahatsız ettikten sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.
Zanlının yüksek alkollü genç bir adam olduğu ifade edilen açıklamada saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin katılımıyla bir operasyon başlatıldığı aktarıldı.