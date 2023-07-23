https://sputniknews.com.tr/20230723/asfalt-yarildi-arac-icine-dustu-1073873565.html

Asfalt yarıldı, araç içine düştü

Asfalt yarıldı, araç içine düştü

Bodrum’un içme ve kullanma suyunun sağlandığı isale hattı yine patladı. Oluşan büyük çukura ise bir araç düştü. 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T15:19+0300

2023-07-23T15:19+0300

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yaşam

bodrum

asfalt

altyapı

su

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Bodrum Akyarlar Mahallesi'nde yolun altından geçen su ana isale hattı patladı. Patlaktan akan sular caddeyi göle çevirirken, patlamayla oluşan dev çukura ise bir araç düştü. Sürücü, araçtan dışarı güçlükle çıkabildi. İsale hattındaki su, MUSKİ tarafından kapatılırken, çukurda mahsur kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Akyarlar bölgesinde su kesintisi yaşanmaya başladı.

bodrum

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bodrum, asfalt, altyapı, su