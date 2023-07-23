https://sputniknews.com.tr/20230723/asfalt-yarildi-arac-icine-dustu-1073873565.html
Asfalt yarıldı, araç içine düştü
Asfalt yarıldı, araç içine düştü
Bodrum’un içme ve kullanma suyunun sağlandığı isale hattı yine patladı. Oluşan büyük çukura ise bir araç düştü. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T15:19+0300
2023-07-23T15:19+0300
2023-07-23T15:19+0300
yaşam
bodrum
asfalt
altyapı
su
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Bodrum Akyarlar Mahallesi'nde yolun altından geçen su ana isale hattı patladı. Patlaktan akan sular caddeyi göle çevirirken, patlamayla oluşan dev çukura ise bir araç düştü. Sürücü, araçtan dışarı güçlükle çıkabildi. İsale hattındaki su, MUSKİ tarafından kapatılırken, çukurda mahsur kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Akyarlar bölgesinde su kesintisi yaşanmaya başladı.
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bodrum, asfalt, altyapı, su
bodrum, asfalt, altyapı, su
Asfalt yarıldı, araç içine düştü
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Bodrum’un içme ve kullanma suyunun sağlandığı isale hattı yine patladı. Oluşan büyük çukura ise bir araç düştü.
Bodrum Akyarlar Mahallesi'nde yolun altından geçen su ana isale hattı patladı.
Patlaktan akan sular caddeyi göle çevirirken, patlamayla oluşan dev çukura ise bir araç düştü.
Sürücü, araçtan dışarı güçlükle çıkabildi.
İsale hattındaki su, MUSKİ tarafından kapatılırken, çukurda mahsur kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Akyarlar bölgesinde su kesintisi yaşanmaya başladı.