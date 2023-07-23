https://sputniknews.com.tr/20230723/arda-guler-sakatlik-nedeniyle-real-madrid-antrenmanina-cikmadi-1073859691.html
Arda Güler sakatlık nedeniyle Real Madrid antrenmanına çıkmadı
Arda Güler sakatlık nedeniyle Real Madrid antrenmanına çıkmadı
Arda Güler yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid'in bugünkü antrenmanına katılmadı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T09:36+0300
2023-07-23T09:36+0300
2023-07-23T09:36+0300
spor
real madrid
arda güler
sakatlık
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Real Madrid yeni sezon hazırlıklarına ABD’de devam ediyor. İspanyol devi, Soccer Champions Tour için ABD'ye gitti. Teknik direktör Carlo Ancelotti, ABD'ye götürülen 25 kişilik kadroya Arda Güler'i de dahil atti.Real Madrid'in bugün yaptığı antrenmanda Arda Güler yaşadığı sakatlık nedeniyle yer almadı. NTV’nin Marca'dan aktardığı habere göre, genç yıldız sağ bacağında ağrı hissetti. California'da yapılan antrenmana Arda Güler ve Alvaro Odriozola katılmadı.Tedbir amacıyla antrenmana katılmayan Arda Güler'in tedavisi yapıldı.Ancelotti'nin Arda Güler planıArda Güler ve Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olmasıyla İspamyol devinin oyun sistemi değişti. İtalyan teknik direktör, Alman oyuncuyla Arda Güler'in rekabete gireceği yeni sistemde 2 oyuncuya 10 numara görevini verecek.Real Madrid'in Soccer Champions Tour programıİspanyol ekibi turnuvada 4 maça çıkacak. Karşılaşmalar S Sport'tan yayınlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230713/stefan-kuntz-arda-guleri-alman-basinina-anlatti-messi-olma-yolunda-1073510793.html
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real madrid, arda güler, sakatlık
real madrid, arda güler, sakatlık
Arda Güler sakatlık nedeniyle Real Madrid antrenmanına çıkmadı
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Arda Güler yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid'in bugünkü antrenmanına katılmadı.
Real Madrid yeni sezon hazırlıklarına ABD’de devam ediyor. İspanyol devi, Soccer Champions Tour için ABD'ye gitti. Teknik direktör Carlo Ancelotti, ABD'ye götürülen 25 kişilik kadroya Arda Güler'i de dahil atti.
Real Madrid'in bugün yaptığı antrenmanda Arda Güler yaşadığı sakatlık nedeniyle yer almadı. NTV’nin Marca'dan aktardığı habere göre, genç yıldız sağ bacağında ağrı hissetti. California'da yapılan antrenmana Arda Güler ve Alvaro Odriozola katılmadı.
Tedbir amacıyla antrenmana katılmayan Arda Güler'in tedavisi yapıldı.
Ancelotti'nin Arda Güler planı
Arda Güler ve Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olmasıyla İspamyol devinin oyun sistemi değişti. İtalyan teknik direktör, Alman oyuncuyla Arda Güler'in rekabete gireceği yeni sistemde 2 oyuncuya 10 numara görevini verecek.
Real Madrid'in Soccer Champions Tour programı
İspanyol ekibi turnuvada 4 maça çıkacak. Karşılaşmalar S Sport'tan yayınlanacak.