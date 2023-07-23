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ABD'nin Teksas eyaletinde taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker öldü
ABD'nin Teksas eyaletinde taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker öldü
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri eğitim alanında yaşanan taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
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Teksas'taki Fort Bliss askeri birliğinden yapılan açıklamaya göre, cuma günü yerel saatle 09.30 civarında eğitim alanında taktik tekerlekli araç kazası yaşandı.Kaza sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker ise yaralandı.Yaşamını yitiren askerin kimliği ve yaralananların durumuna ilişkin bilgiler paylaşılmadı.
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ABD'nin Teksas eyaletinde taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker öldü

02:17 23.07.2023 (güncellendi: 02:18 23.07.2023)
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ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri eğitim alanında yaşanan taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı.
Teksas'taki Fort Bliss askeri birliğinden yapılan açıklamaya göre, cuma günü yerel saatle 09.30 civarında eğitim alanında taktik tekerlekli araç kazası yaşandı.
Kaza sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker ise yaralandı.
Yaşamını yitiren askerin kimliği ve yaralananların durumuna ilişkin bilgiler paylaşılmadı.
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