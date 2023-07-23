https://sputniknews.com.tr/20230723/abdnin-teksas-eyaletinde-taktik-tekerlekli-arac-kazasinda-1-asker-oldu-1073857130.html
ABD'nin Teksas eyaletinde taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker öldü
ABD'nin Teksas eyaletinde taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker öldü
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri eğitim alanında yaşanan taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T02:17+0300
2023-07-23T02:17+0300
2023-07-23T02:18+0300
dünya
abd
abd
teksas
asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/09/1062123307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ed56e30ff47d50f8ebf375b131c497ad.jpg
Teksas'taki Fort Bliss askeri birliğinden yapılan açıklamaya göre, cuma günü yerel saatle 09.30 civarında eğitim alanında taktik tekerlekli araç kazası yaşandı.Kaza sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker ise yaralandı.Yaşamını yitiren askerin kimliği ve yaralananların durumuna ilişkin bilgiler paylaşılmadı.
abd
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/09/1062123307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd06849340268132ccc4d23b4192dd6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, teksas, asker
ABD'nin Teksas eyaletinde taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker öldü
02:17 23.07.2023 (güncellendi: 02:18 23.07.2023) Abone ol
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir askeri eğitim alanında yaşanan taktik tekerlekli araç kazasında 1 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı.
Teksas'taki Fort Bliss askeri birliğinden yapılan açıklamaya göre, cuma günü yerel saatle 09.30 civarında eğitim alanında taktik tekerlekli araç kazası yaşandı.
Kaza sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker ise yaralandı.
Yaşamını yitiren askerin kimliği ve yaralananların durumuna ilişkin bilgiler paylaşılmadı.