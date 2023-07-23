https://sputniknews.com.tr/20230723/abdli-sarkici-lana-del-rey-waffle-dukkaninda-calisirken-goruntulendi-1073875261.html
ABD'li şarkıcı Lana Del Rey waffle dükkanında çalışırken görüntülendi
ABD'li şarkıcı Lana Del Rey waffle dükkanında çalışırken görüntülendi
'Summertime Sadness' ve 'Born To Die' gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Lana Del Rey, ABD'de bir waffle restoranında çalışırken görüntülendi. Garsonluk... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T16:19+0300
2023-07-23T16:19+0300
2023-07-23T16:22+0300
dünya
lana del rey
waffle
abd
şarkıcı
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Hayranlarının sahnede görmeye alışık olduğu dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, ABD'de bir mekanda garson olarak çalışırken görüntülendi. Waffle House adlı restoranda üniforması ve yaka kartıyla çalışan 38 yaşındaki şarkıcıyı gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.Ünlü şarkıcının neden Alabama'da bir waffle restoranında çalıştığı bilinmiyor.NTV'nin aktardığına göre şarkıcının hayranları sosyal medyada bazı tahminlerde bulundu. Bazıları şarkıcının yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu ve tanıtım yapmaya çalıştığını öne sürerken bazıları da Del Rey'in bir yeni kariyer yolculuğuna adım atmış olabileceğini düşünüyor.Del Rey, son olarak Glastonbury Festivali'nde sahne almıştı.
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lana del rey, waffle, abd, şarkıcı
lana del rey, waffle, abd, şarkıcı
ABD'li şarkıcı Lana Del Rey waffle dükkanında çalışırken görüntülendi
16:19 23.07.2023 (güncellendi: 16:22 23.07.2023) Abone ol
'Summertime Sadness' ve 'Born To Die' gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Lana Del Rey, ABD'de bir waffle restoranında çalışırken görüntülendi. Garsonluk yapan şarkıcı şaşkınlık yarattı.
Hayranlarının sahnede görmeye alışık olduğu dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, ABD'de bir mekanda garson olarak çalışırken görüntülendi. Waffle House adlı restoranda üniforması ve yaka kartıyla çalışan 38 yaşındaki şarkıcıyı gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.
Ünlü şarkıcının neden Alabama'da bir waffle restoranında çalıştığı bilinmiyor.
NTV'nin aktardığına göre şarkıcının hayranları sosyal medyada bazı tahminlerde bulundu. Bazıları şarkıcının yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu ve tanıtım yapmaya çalıştığını öne sürerken bazıları da Del Rey'in bir yeni kariyer yolculuğuna adım atmış olabileceğini düşünüyor.
Del Rey, son olarak Glastonbury Festivali'nde sahne almıştı.