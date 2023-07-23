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ABD’de 2 yaşında bir çocuk 'beyin yiyen amipten' öldü
ABD’de 2 yaşında bir çocuk 'beyin yiyen amipten' öldü
ABD’nin Nevada eyaletinde 2 yaşında bir çocuk kaplıcada kaptığı “beyin yiyen amip” nedeniyle hayatını kaybetti. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T02:27+0300
2023-07-23T02:27+0300
2023-07-23T02:27+0300
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ABD’nin Nevada eyaletinde bir çocuk 7 gün süren hayatta kalma savaşını kaybetti. Doğal bir kaplıcada beyin yiyen amiplere maruz kaldığı inanılan 2 yaşındaki Woodrow Bundy hayatını kaybetti. Bundy’nin annesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “O benim kahramanım ve tanrıya bana dünyadaki en iyi erkek çocuğunu verdiği için her gün minnettar olacağım ve bir gün o çocuğa cennette sahip olacağımı bildiğim için minnettarım” dedi.Beyin yiyen amip, vücuda burundan giriyorHastalığın semptomları, şiddetli baş ağrısı, ateş ve kusma ile başlarken hasta nöbetler ve komaya girerek yaşamını yitirir. Nevada Kamu ve Davranış Sağlığı Bölümü tarafından yapılan açıklamada, beyin yiyen amipin (Naegleria fowleri), toprakta ve ılık tatlı sularda yaşadığını ve vücuda burundan girerek beyne ulaştığını, burada ise beyin dokusunu yok ederek ölümcül bir enfeksiyona neden olduğunu belirtildi. Uzmanlar, insanları sıcak tatlı su kütlelerine atlamaktan kaçınmaları ve kaplıcalarda başlarını suya sokamamaları konusunda uyarıyor.
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nevada, abd, abd, amip, beyin yiyen amip
nevada, abd, abd, amip, beyin yiyen amip
ABD’de 2 yaşında bir çocuk 'beyin yiyen amipten' öldü
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ABD’nin Nevada eyaletinde 2 yaşında bir çocuk kaplıcada kaptığı “beyin yiyen amip” nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD’nin Nevada eyaletinde bir çocuk 7 gün süren hayatta kalma savaşını kaybetti.
Doğal bir kaplıcada beyin yiyen amiplere maruz kaldığı inanılan 2 yaşındaki Woodrow Bundy hayatını kaybetti.
Bundy’nin annesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “O benim kahramanım ve tanrıya bana dünyadaki en iyi erkek çocuğunu verdiği için her gün minnettar olacağım ve bir gün o çocuğa cennette sahip olacağımı bildiğim için minnettarım” dedi.
Beyin yiyen amip, vücuda burundan giriyor
Hastalığın semptomları, şiddetli baş ağrısı, ateş ve kusma ile başlarken hasta nöbetler ve komaya girerek yaşamını yitirir. Nevada Kamu ve Davranış Sağlığı Bölümü tarafından yapılan açıklamada, beyin yiyen amipin (Naegleria fowleri), toprakta ve ılık tatlı sularda yaşadığını ve vücuda burundan girerek beyne ulaştığını, burada ise beyin dokusunu yok ederek ölümcül bir enfeksiyona neden olduğunu belirtildi. Uzmanlar, insanları sıcak tatlı su kütlelerine atlamaktan kaçınmaları ve kaplıcalarda başlarını suya sokamamaları konusunda uyarıyor.