https://sputniknews.com.tr/20230722/yazar-emre-kongar-duserek-omzunu-kirdi-1073838692.html
Yazar Emre Kongar düşerek omzunu kırdı
Yazar Emre Kongar düşerek omzunu kırdı
Gazeteci Yazar Emre Kongar, dengesini kaybedip düşmesi sonucu sol omzunu kırdı. Omzu askıya alınan Kongar bir ay tedavi görecek. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T12:20+0300
2023-07-22T12:20+0300
2023-07-22T12:23+0300
türkiye
emre kongar
hastane
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Gazeteci yazar Prof. Dr. Emre Kongar, evinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu omzunu kırdı. Prof. Kongar'ın bir ay tedavi göreceği öğrenildi.Aydın'daki evinin önünde dengesini kaybederek yere düşen Kongar’ın düşme sonucu sol omzu kırıldı. Kişisel internet sitesinden durumu hakkında açıklama yapan Kongar, Aydın'daki evinin ölünde yağmur suyu kanalına yanlışlıkla basarak düştü. Düşme sonucu Kongar'ın sol omzunda kırık oluştu.Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Kongar'ın kolu askıyla bir ay sabitlendi.
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emre kongar, hastane
Yazar Emre Kongar düşerek omzunu kırdı
12:20 22.07.2023 (güncellendi: 12:23 22.07.2023) Abone ol
Gazeteci Yazar Emre Kongar, dengesini kaybedip düşmesi sonucu sol omzunu kırdı. Omzu askıya alınan Kongar bir ay tedavi görecek.
Gazeteci yazar Prof. Dr. Emre Kongar, evinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu omzunu kırdı. Prof. Kongar'ın bir ay tedavi göreceği öğrenildi.
Aydın'daki evinin önünde dengesini kaybederek yere düşen Kongar’ın düşme sonucu sol omzu kırıldı.
Kişisel internet sitesinden durumu hakkında açıklama yapan Kongar, Aydın'daki evinin ölünde yağmur suyu kanalına yanlışlıkla basarak düştü. Düşme sonucu Kongar'ın sol omzunda kırık oluştu.
Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Kongar'ın kolu askıyla bir ay sabitlendi.