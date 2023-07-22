https://sputniknews.com.tr/20230722/uzmani-uyardi-konut-fiyatlarinda-artis-bekleniyor-1073837099.html

Uzmanı uyardı: Konut fiyatlarında artış bekleniyor

Uzmanı uyardı: Konut fiyatlarında artış bekleniyor

Emlak fiyatları her geçen gün artınca, satışlar geçen yıla göre yarı yarıya düştü, bazı yerlerde durma noktasına geldi. Emlak uzmanları, fiyatların yabancılara... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T10:46+0300

2023-07-22T10:46+0300

2023-07-22T10:46+0300

konut

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ekonomi

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Konut fiyatları artınca emlak piyasasındaki satışlar düştü hatta bazı inşaatlar iş yavaşlatıp çalışmaları durdurdu. Konut fiyatlarında tüm Türkiye’de fiyatlar rekor seviyelere ulaştı. Durum böyle olunca da konut satışlarındaki düşüş hız kazandı. Türkiye genelinde Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 44 azaldı.Ev fiyatları artık yabancı yatırımcıya da pahalı gelmeye başladı. Öyle ki bazı bölgelerde yabancıya konut satışı da durma noktasına geldi. Vatandaşlıkta da sınırın 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselmesinin de alımları etkilediği belirtildi.Mynet'in aktardığına göre emlakçılık yapan Cemalettin Demirci emlak piyasasının durumu ile ilgili geçen seneki oranlara göre yarıya yakın satışların düştüğünü söyledi. Demirci açıklamaların devamında ise şu ifadeleri kullandı:'Mazota ne kadar zam geliyorsa elektriğe ne kadar zam geliyorsa konuta da o derece zamlar bekleniyor'İnşaat firması sahibi Mehmet Öztürk ise piyasanın içinde bulunduğu durumla ilgili "Mazota ne kadar zam geliyorsa elektriğe ne kadar zam geliyorsa konuta da o derece zamlar bekleniyor. Marmara Bölgesinde İstanbul’da Arap ülkesi vatandaşları ama Antalya gibi illerimizin başta olduğu Akdeniz ve Ege Bölgesinde Rus vatandaşlar konut alımında birinci sırada. Yıl sonuna kadar yüzde 30 seviyelerinde konut fiyatlarının artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230722/benzine-buyuk-zam-geliyor-1073836620.html

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