https://sputniknews.com.tr/20230722/tribunlerde-yildizlar-gecidi-messi-ilk-macinda-inanilmazi-basardi-1073837266.html

Tribünlerde yıldızlar geçidi: Messi ilk maçında inanılmazı başardı

Tribünlerde yıldızlar geçidi: Messi ilk maçında inanılmazı başardı

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla ilk maçını Cruz Azul karşısında oynadı ve mücadeleye damga vurdu. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

messi

lionel messi

abd

inter miami

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Paris Saint Germain'den ayrılıktan sonra MLS ekibi Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.Inter Miami ve Cruz Azul arasında oynanan maç geçtiğimiz gece TSİ 03.00'te başladı.MLS'e verilen arada Inter Miami, Meksika ve ABD takımlarının katılımıyla düzenlenen kupada Cruz Azul ile kozlarını paylaştı.Inter Miami, Robert Taylor'un 44. dakikadaki golüyle öne geçti. Meksika ekibi buna 65'te Antuna ile cevap verdi.Mücadelenin 54. dakikasında oyuna giren Lionel Messi, 90+4. dakikada sahne aldı.Arjantinli yıldız, attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirdi.MLS ekibinde ilk maçında golle tanışan Messi, saha kenarına gelerek çocuklarıyla sevincini paylaştı.Tribünde yıldızlar geçidiSpor dünyasının önemli isimleri de Lionel Messi'nin ilk maçında tribünlerdeki yerlerini aldı.LeBron James, Serena Williams ve kulübün sahiplerinden David Beckham sık sık ekranlara yansıdı.Karşılaşma öncesinde Messi ile yanyana da gelen LeBron James, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldızın frikik golünü paylaşarak "İnanılmaz" ifadelerini kullandı.Messi'nin transferi için uzun süredir yoğun uğraş veren Davic Beckham da Messi'nin golü sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.Karşılaşmanın ardından golü anlatan Lionel Messi, "Maçta son bir şansım vardı ve her zaman yaptığım gibi şutumu çektim. Doğrudan kaleye gittiği ve kaleci kurtaramadığı için şanslıydım" şeklinde konuştu.

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