https://sputniknews.com.tr/20230722/tbmm-baskani-kurtulmus-avrupalilari-bu-barbarliga-ses-cikarmaya-davet-ediyoruz-1073854246.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Avrupalıları bu barbarlığa ses çıkarmaya davet ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Avrupalıları bu barbarlığa ses çıkarmaya davet ediyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin, "Dünyada hiçbir kimsenin herhangi bir din mensubunun kutsalına hakaret... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T23:24+0300

2023-07-22T23:24+0300

2023-07-22T23:24+0300

türkiye

numan kurtulmuş

tbmm

kuran

kuran-ı kerim

mahir boztepe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/16/1073853934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_355ab47bfbf0d4f5ba0bb69bc8f7f422.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Boztepe'deki bir otelde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, birlikte istişare ederek, ortak aklı kullanarak çok büyük işler yapabilmeyi başarmış bir millet olduklarını söyledi.Kurtuluş Savaşı'nda Yunan gemilerini atlatmak için batırılıp halkın dayanışmasıyla tekrar yüzdürülerek dünya denizcilik tarihine geçen Rüsumat No: 4 Gemisi'ne değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti:Numan Kurtulmuş, Rüsumat No: 4 Gemisi'nin o bakımdan önemli bir örnek olduğunu vurgulayarak, "Sadece bir geminin batırılması ve tekrar yüzdürülmesi değil. Bunun üzerinden Milli Mücadele'ye katkı sağlanması değil, aynı zamanda da güçlü bir şekilde bir araya gelerek sorunların nasıl çözülebileceğini gösterebilen fevkalade mükemmel bir örnektir" diye konuştu.'Millet, Türkiye'deki demokrasinin sahibi, ülkenin yegane hakemi ve hakimidir'TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Sivil toplumun güçlü olması, devletin güçlü olması demektir'Sivil toplum kuruluşlarının güçlü olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın çok güçlü olması, Türkiye demokrasisinin de çok güçlü olmasının olmazsa olmaz koşuludur. Sivil toplumun güçlü olması, devletin güçlü olması demektir. Sivil toplumu güçlü olmayan ülkelerde, demokrasinin de güçlü olması mümkün değildir. Sivil toplum aslında devletin tamamlayamadığı ya da eksik bıraktığı alanları tamamlayabilmek için bir araya gelmiş, gönüllü insanların aynı hedef etrafında toparlandığı bir organizasyondur" değerlendirmesinde bulundu.Türk milletinin tarihsel geçmişi içinde de sivil toplumun güçlü bir şekilde yer aldığına işaret eden Kurtulmuş, "İmkanı olan elindeki imkanları tahsis ederek vakıflar üzerinden Türkiye'de uzun asırlar boyunca ülkenin gelişmesine, milletin refahına, selametine ve her alanda güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bugün de Allah'a çok şükür, elindeki maddi imkanlarını, fikri imkanlarını, çevresini, elindeki gücünü, ne varsa bunu kendi milletine tahsis edip tam manasıyla vakfederek, vakıf insan gibi hareket eden çok sayıda insanımızın olduğunu görüyor ve bundan iftihar ediyoruz" görüşünü paylaştı.Kurtulmuş, 2023 yılının, Türkiye'de Cumhuriyet'in ikinci asrının başlangıcı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci asrını tamamlıyoruz. 2023 sıradan bir tarih değildir. İçinde yaşıyoruz, belki farkında değiliz. Ama 2023, Türkiye'de Cumhuriyetimizin ikinci asrının başlangıcıdır. Allah lütfetti. Bu ikinci asrın başlangıcında bendeniz de halkımızın, sizlerin tespitiyle oylarıyla 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildim. Allah layıkıyla hizmet edebilmeyi nasip etsin. Milletin beklentilerini karşılayabilmeyi nasip etsin" ifadesini kullandı.'Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz'Geride kalan asrın ne kadar uzun olduğunu herkesin bildiğini, büyüklerinden, dedelerinden, ninelerinden bunları dinlediklerini belirten Kurtulmuş, "Yokluk zamanlarını biliyoruz. Bırakın onu, koskoca cihan devleti, Osmanlı cihan devletinin neredeyse onlarca cephede savaşmak zorunda kaldığı ve arkasından maalesef yenilgiyle birlikte gelen bir geri çekilme süreci sonucu Anadolu'nun birçok yerinin işgal edildiğini biliyoruz. Bazı asırlar, bazı milletler için çok uzundur. Bizim yaşadığımız Cumhuriyetimizin birinci asrı hakikaten her alanda çok çok uzun bir asır oldu. Zorluklarla ama zorluklarla mücadele ederek, o mücadelenin de hemen her alanında kazanarak çok şükür bugünlere kadar geldik" sözlerini sarf etti.Kurtulmuş, çok parlak bir dönemin başlangıcında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:Türkiye Yüzyılı'nın bu anlamda önlerindeki ortak bir milli hedef olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Siyaset dışı bir hedeftir. Herkesin ortak hedefidir. Her alanda Türkiye güçlü olacak. Türkiye'nin hem toplumsal yapısının güçlü olması, ekonomisinin güçlü olması, dış politikada Türkiye eksenini inşa edecek kararlılıkla yoluna devam etmesi, Türkiye'nin aynı zamanda teknolojide, dünya çapında yarışan bir ülke haline gelmesi, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin kapsamı dahilindedir. Bu dönemde Allah'ın izniyle büyük risklerle karşı karşıya olmamıza rağmen, büyük imkanlar da kapımızdadır" dedi.Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önünde fırsat pencerelerinin açık olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:'Bu gösterilerin çoğunun Türk büyükelçiliğinin karşısında yapılmış olması da tesadüf değildir'Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:'Dünyada herhangi bir din mensubunun kutsalına hakaret asla kabul edilemez'Dünyada hiçbir kimsenin herhangi bir din mensubunun kutsalına hakaret etmesinin asla kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Kim, hangi din ve inanç mensubunun, hangi kutsalına hakaret ediyorsa bu doğrudan doğruya, abartısız bir şekilde insanlık suçudur. Bu suça ortak olanlar, bu suçu seyredenler, İslam düşmanlığının Avrupa'da yeni bir siyasi dalga olarak yükselmesine seyirci kalanlar, aslında kendi sonlarını hazırladıklarının da farkında değillerdir" düşüncesini dile getirdi.Kurtulmuş, Avrupa'nın, kendi değerleri etrafında, inançlara saygı, çok seslilik, birbirine karşı müsamahalı olma gibi temel doktrinler etrafında toplanmış bir siyasal topluluk olduğunu iddia ettiğini belirterek, "İşte bu tür girişimler esas itibarıyla Avrupa'nın kök değerlerini ortadan kaldırmaktadır. Biz Müslümanlara bir şey olmaz. 2 milyar Müslüman, Allah'ın izniyle her yerde, her zaman kendi inancına sonuna kadar sahip çıkmasını bilir. Ama bu gördüğünüz manzara, Avrupa'nın içten içe çürüdüğünü, Avrupa'nın içten içe çöktüğünü ve Avrupa'nın makul, mutedil, geniş siyaset akıllarının, bir avuç zibidi, faşist İslam düşmanının elinde esir ve oyuncak olduğunun göstergesidir" ifadesini kullandı.Avrupalıların bu meseleyi film seyreder gibi izlememeleri gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, Avrupa'da İslam düşmanlığına karşı, demokrat olan Avrupalı halklarını birlik olmaya ve bu barbarlığa karşı ses çıkarmaya davet ederek, Avrupa'nın ve Batı'nın, dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerin siyasi yöneticilerinin de bunu sadece kendi içlerindeki bir mesele olarak görmemelerini istedi.Numan Kurtulmuş, bunun gerçekten Avrupa siyasetine büyük zararlar vereceğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, tbmm, kuran, kuran-ı kerim, mahir boztepe