https://sputniknews.com.tr/20230722/sputnik-turkiye-yeniden-yapilanmaya-gidiyor-1073847575.html

Sputnik Türkiye yeniden yapılanmaya gidiyor

Sputnik Türkiye yeniden yapılanmaya gidiyor

24 saat yayın yapan radyo, site ve sosyal ağlardaki sayfalar olmak üzere Sputnik Türkiye'nin tüm mecraları normal şekilde faaliyetine devam edecek. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T19:03+0300

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sputnik

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sputnik haber ajansı & radyosu

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Personel değişikliklerini de öngören bu yeniden yapılandırma süreci, ajansın çalışmalarını daha verimli hale getirip Türk medyasındaki istikrarlı konumunu korumasına imkan verecek.Tüm Türk ilgili yetkili kurumlar, bir ay önce karara bağlanan yeniden yapılandırma süreci konusunda bilgilendirilmiştir.24 saat yayın yapan radyo, site ve sosyal ağlardaki sayfalar olmak üzere Sputnik Türkiye'nin tüm mecraları normal şekilde faaliyetine devam edecek.Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun bir parçası olan Sputnik Türkiye Haber Ajansı, Aralık 2014'te yayın hayatına başlamıştır.Ajansın çok fonksiyonlu büroları, İstanbul ve Ankara'da bulunuyor.Sputnik Türkiye, sadece haber sitesi değil, aynı zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli olmak üzere Türkiye'nin beş büyük kentinde 24/7 Türkçe yayın yapmaktadır. Sputnik Türkiye'nin radyo programları, gazetecilik alanında birçok prestijli ödüle layık olup yılın radyo programları olarak seçilmiştir.Sputnik sitesinde güncel haberlerin yanısıra analiz haber ve özel röportajlar yayınlanmaktadır. Ekim 2018'de Türkiye'nin en çok takip edilen 10 internet sitesi listesine giren Sputnik Türkiye sitesi, infografik, video haber, fotogaleri, canlı yayın, oylama dahil olmak üzere çeşitli içerik sunmaktadır.

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