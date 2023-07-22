https://sputniknews.com.tr/20230722/rus-disisleri-juravlevin-olumunden-sorumlu-herkes-kacinilmaz-olarak-cezalandirilacak-1073849525.html
Rus Dışişleri: Juravlev’in ölümünden sorumlu herkes kaçınılmaz olarak cezalandırılacak
Rus Dışişleri: Juravlev’in ölümünden sorumlu herkes kaçınılmaz olarak cezalandırılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RIA Novosti muhabiri Rostislav Juravlev’in acımasızca katledilmesinin sorumlularının cezalandırılacağını... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T20:20+0300
2023-07-22T20:20+0300
2023-07-22T20:24+0300
mariya zaharova
ukrayna krizi
rus
gazeteci
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Rus gazeteciyi acımasızca katledilmesinin sorumluları, kaçınılmaz olarak hak ettikleri cezaya çarptırılacak. Kiev’deki uşaklarına misket bombalarını tedarik edenler de bu sorumluluğu tümüyle paylaşacak” ifadesi yer aldı.Ukrayna ordusunu suç terörü uygulamaya devam etmekle suçlayan Rus diplomat, “Her şey, gazeteci grubuna yönelik saldırının tesadüfi olmadığını gösteriyor. Muhabirler, Kiev rejimi militanlarının, dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan misket bombalarıyla Zaporojye bölgesindeki yerleşim yerlerini bombalamasına ilişkin haber malzemelerini topluyordu” dedi.ABD, İngiltere ve Fransa’nın 'gazetecilerin güvenliğiyle ilgili endişelerini yalnızca laf olarak ifade ettiğini, uygulamada terörist sponsoru olduğunu' kaydeden Zaharova, “İlgili uluslararası yapıların bu tür durumlarda daha önce yaptıkları gibi bu iğrenç suça da göz yummayı tercih edeceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Oysa bu, aslında onları Kiev’deki terör kanunsuzluğunun suç ortağı yapıyor” diye ekledi.
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mariya zaharova, rus, gazeteci, ukrayna krizi
mariya zaharova, rus, gazeteci, ukrayna krizi
Rus Dışişleri: Juravlev’in ölümünden sorumlu herkes kaçınılmaz olarak cezalandırılacak
20:20 22.07.2023 (güncellendi: 20:24 22.07.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RIA Novosti muhabiri Rostislav Juravlev’in acımasızca katledilmesinin sorumlularının cezalandırılacağını, Ukrayna’ya misket bombalarını verenlerin de hesaba çekileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Rus gazeteciyi acımasızca katledilmesinin sorumluları, kaçınılmaz olarak hak ettikleri cezaya çarptırılacak. Kiev’deki uşaklarına misket bombalarını tedarik edenler de bu sorumluluğu tümüyle paylaşacak” ifadesi yer aldı.
Ukrayna ordusunu suç terörü uygulamaya devam etmekle suçlayan Rus diplomat, “Her şey, gazeteci grubuna yönelik saldırının tesadüfi olmadığını gösteriyor. Muhabirler, Kiev rejimi militanlarının, dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan misket bombalarıyla Zaporojye bölgesindeki yerleşim yerlerini bombalamasına ilişkin haber malzemelerini topluyordu” dedi.
ABD, İngiltere ve Fransa’nın 'gazetecilerin güvenliğiyle ilgili endişelerini yalnızca laf olarak ifade ettiğini, uygulamada terörist sponsoru olduğunu' kaydeden Zaharova, “İlgili uluslararası yapıların bu tür durumlarda daha önce yaptıkları gibi bu iğrenç suça da göz yummayı tercih edeceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Oysa bu, aslında onları Kiev’deki terör kanunsuzluğunun suç ortağı yapıyor” diye ekledi.