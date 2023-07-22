https://sputniknews.com.tr/20230722/polonyada-ukraynadan-getirilen-leopard-tanklari-icin-onarim-merkezi-acildi-1073854608.html
Polonya’da Ukrayna’dan getirilen Leopard tankları için onarım merkezi açıldı
Polonya’da Ukrayna’dan getirilen Leopard tankları için onarım merkezi açıldı
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Ukrayna’dan gelen ilk iki Leopard tankının Polonya’nın Gliwice şehrindeki Bumar fabrikasında faaliyete geçen servis... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T23:37+0300
2023-07-22T23:37+0300
2023-07-22T23:39+0300
ukrayna krizi
leopard
polonya
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066539792_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ceb9942ac7f71239cba9a645918002b6.jpg
Polonya Savunma Bakanı Błaszczak, Twitter hesabından, “Gliwice’deki servis merkezi çalışmaya başladı. İlk iki Leopard tankı artık Bumar fabrikasına geldi” paylaşımında bulundu.Daha önce Polonya ve Almanya’nın, Ukrayna ordusunun hizmetinde olan Leopard tanklarının tamir ve onarımı için servis merkezinin açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066539792_143:0:2000:1393_1920x0_80_0_0_91584ac5a3e9d62124d5131cd5316551.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
leopard, polonya, ukrayna krizi
leopard, polonya, ukrayna krizi
Polonya’da Ukrayna’dan getirilen Leopard tankları için onarım merkezi açıldı
23:37 22.07.2023 (güncellendi: 23:39 22.07.2023) Abone ol
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Ukrayna’dan gelen ilk iki Leopard tankının Polonya’nın Gliwice şehrindeki Bumar fabrikasında faaliyete geçen servis merkezine alındığını belirtti.
Polonya Savunma Bakanı Błaszczak, Twitter hesabından, “Gliwice’deki servis merkezi çalışmaya başladı. İlk iki Leopard tankı artık Bumar fabrikasına geldi” paylaşımında bulundu.
Daha önce Polonya ve Almanya’nın, Ukrayna ordusunun hizmetinde olan Leopard tanklarının tamir ve onarımı için servis merkezinin açılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.