https://sputniknews.com.tr/20230722/mugla-ve-adanada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073844824.html

Muğla ve Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla ve Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ve Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T17:13+0300

2023-07-22T17:13+0300

2023-07-22T17:13+0300

orman yangını

türkiye

muğla

adana

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi Bellibol bölgesindeki ormandan duman çıktığının görülmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.Ekipler, 7 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.Adana'daki yangın kontrol altına alındıAdana'nın Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi'ndeki tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

türkiye

muğla

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orman yangını, muğla, adana