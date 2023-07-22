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Moskova’da bir AVM’de sıcak su boru hattının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Moskova’da bir AVM’de sıcak su boru hattının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, ‘Vremena Goda’ alışveriş merkezinde sıcak su boru hattının patlaması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiğini... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
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Moskova’da bir AVM’de meyudana gelen sıcak su boru hattındaki patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.Olayla ilgili açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Telegram paylaşımında, “AVM’deki faciada 4 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.Belediye Başkanı Sobyanin, tüm yaralılara tıbbi yardımın sağlandığını kaydetti.
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moskova, patlama, avm, boru hattı, rusya

Moskova’da bir AVM’de sıcak su boru hattının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

18:02 22.07.2023 (güncellendi: 18:11 22.07.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinMoskova’da bir AVM’de sıcak boru hattı patladı
Moskova’da bir AVM’de sıcak boru hattı patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, ‘Vremena Goda’ alışveriş merkezinde sıcak su boru hattının patlaması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Moskova’da bir AVM’de meyudana gelen sıcak su boru hattındaki patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Telegram paylaşımında, “AVM’deki faciada 4 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
Belediye Başkanı Sobyanin, tüm yaralılara tıbbi yardımın sağlandığını kaydetti.
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