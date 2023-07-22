https://sputniknews.com.tr/20230722/moskovada-bir-avmde-sicak-boru-hattinin-patlamasi-sonucu-4-kisi-hayatini-kaybetti-1073846359.html
Moskova’da bir AVM’de sıcak su boru hattının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Moskova’da bir AVM’de sıcak su boru hattının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, ‘Vremena Goda’ alışveriş merkezinde sıcak su boru hattının patlaması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiğini... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T18:02+0300
2023-07-22T18:02+0300
2023-07-22T18:11+0300
dünya
moskova
patlama
avm
boru hattı
rusya
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Moskova’da bir AVM’de meyudana gelen sıcak su boru hattındaki patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.Olayla ilgili açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Telegram paylaşımında, “AVM’deki faciada 4 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.Belediye Başkanı Sobyanin, tüm yaralılara tıbbi yardımın sağlandığını kaydetti.
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moskova, patlama, avm, boru hattı, rusya
moskova, patlama, avm, boru hattı, rusya
Moskova’da bir AVM’de sıcak su boru hattının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
18:02 22.07.2023 (güncellendi: 18:11 22.07.2023) Abone ol
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, ‘Vremena Goda’ alışveriş merkezinde sıcak su boru hattının patlaması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Moskova’da bir AVM’de meyudana gelen sıcak su boru hattındaki patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Telegram paylaşımında, “AVM’deki faciada 4 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
Belediye Başkanı Sobyanin, tüm yaralılara tıbbi yardımın sağlandığını kaydetti.