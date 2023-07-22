https://sputniknews.com.tr/20230722/mitten-pkkya-nokta-operasyon-ozgur-alparslan-etkisiz-hale-getirildi-1073837870.html

MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi

MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T11:24+0300

2023-07-22T11:24+0300

2023-07-22T11:24+0300

türkiye

mit

operasyon

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MİT tarafından, 2019 yılı itibariyle PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu olduğu tespit edilen Özgür Şoreş Kod adlı Özgür Alparslan’ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos oluşturmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğunu öğrenildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu çerçevede saha ajanlarını özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Şoreş Kodun Murat Karayılan’dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu ve Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi. Eylem gerçekleştirmek için Irak’ın Gare alanından ayrılan Özgür Şoreş Kod Özgür Alparslan nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.

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