https://sputniknews.com.tr/20230722/mitten-pkkya-nokta-operasyon-ozgur-alparslan-etkisiz-hale-getirildi-1073837870.html
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi
MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T11:24+0300
2023-07-22T11:24+0300
2023-07-22T11:24+0300
türkiye
mit
operasyon
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MİT tarafından, 2019 yılı itibariyle PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu olduğu tespit edilen Özgür Şoreş Kod adlı Özgür Alparslan’ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos oluşturmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğunu öğrenildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu çerçevede saha ajanlarını özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Şoreş Kodun Murat Karayılan’dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu ve Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi. Eylem gerçekleştirmek için Irak’ın Gare alanından ayrılan Özgür Şoreş Kod Özgür Alparslan nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.
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mit, operasyon
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi
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MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT tarafından, 2019 yılı itibariyle PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu olduğu tespit edilen Özgür Şoreş Kod adlı Özgür Alparslan’ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos oluşturmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğunu öğrenildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu çerçevede saha ajanlarını özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Şoreş Kodun Murat Karayılan’dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu ve Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi. Eylem gerçekleştirmek için Irak’ın Gare alanından ayrılan Özgür Şoreş Kod Özgür Alparslan nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.