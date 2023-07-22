https://sputniknews.com.tr/20230722/macaristan-basbakani-orban-avrupa-rus-gazindan-vazgecerse-kaybedenlerden-olur-1073845240.html

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa, Rus gazından vazgeçerse kaybedenlerden olur

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa, Rus gazından vazgeçerse kaybedenlerden olur

Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarından uzaklaşabileceğini söyleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rus enerji kaynaklarının başka alıcı bulacağını, Avrupa’nın... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T17:23+0300

2023-07-22T17:23+0300

2023-07-22T17:23+0300

dünya

macaristan

viktor orban

rus doğal gazı

avrupa birliği

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, М1 televizyonuna açıklamasında, “Elbette Avrupa, Rus enerjisinden ayrılabilir, ama bu aslında bir illüzyon ve bir etkisi olmayacak, çünkü Rusya dünyanın geri kalanından ayrılamaz. Rus hammaddeyi başka birisi alır, biz de savaş enflasyonu yüzünden acı çekiyoruz ve rekabet gücümüzü kaybediyoruz” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği’nin, Ukrayna çatışmasından önce her yıl petrol ve doğalgaz için 300 milyar euro öderken 2022’de bu rakamın 653 milyar euro’ya çıktığını söyleyen Orban, Batı şirketlerinin Rusya’dan gitme konusunda acele etmediğini belirterek, “Bin 400 firmadan sadece %8.5’i Rus pazarından gitti ve kalanlar 3.5 milyar dolar vergi ödedi” dedi.

macaristan

avrupa birliği

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macaristan, viktor orban, rus doğal gazı, avrupa birliği