https://sputniknews.com.tr/20230722/macaristan-basbakani-orban-avrupa-rus-gazindan-vazgecerse-kaybedenlerden-olur-1073845240.html
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa, Rus gazından vazgeçerse kaybedenlerden olur
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa, Rus gazından vazgeçerse kaybedenlerden olur
Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarından uzaklaşabileceğini söyleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rus enerji kaynaklarının başka alıcı bulacağını, Avrupa’nın... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T17:23+0300
2023-07-22T17:23+0300
2023-07-22T17:23+0300
dünya
macaristan
viktor orban
rus doğal gazı
avrupa birliği
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, М1 televizyonuna açıklamasında, “Elbette Avrupa, Rus enerjisinden ayrılabilir, ama bu aslında bir illüzyon ve bir etkisi olmayacak, çünkü Rusya dünyanın geri kalanından ayrılamaz. Rus hammaddeyi başka birisi alır, biz de savaş enflasyonu yüzünden acı çekiyoruz ve rekabet gücümüzü kaybediyoruz” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği’nin, Ukrayna çatışmasından önce her yıl petrol ve doğalgaz için 300 milyar euro öderken 2022’de bu rakamın 653 milyar euro’ya çıktığını söyleyen Orban, Batı şirketlerinin Rusya’dan gitme konusunda acele etmediğini belirterek, “Bin 400 firmadan sadece %8.5’i Rus pazarından gitti ve kalanlar 3.5 milyar dolar vergi ödedi” dedi.
macaristan
avrupa birliği
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, viktor orban, rus doğal gazı, avrupa birliği
macaristan, viktor orban, rus doğal gazı, avrupa birliği
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa, Rus gazından vazgeçerse kaybedenlerden olur
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Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarından uzaklaşabileceğini söyleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rus enerji kaynaklarının başka alıcı bulacağını, Avrupa’nın da kaybeden olacağını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, М1
televizyonuna açıklamasında, “Elbette Avrupa, Rus enerjisinden ayrılabilir, ama bu aslında bir illüzyon ve bir etkisi olmayacak, çünkü Rusya dünyanın geri kalanından ayrılamaz. Rus hammaddeyi başka birisi alır, biz de savaş enflasyonu yüzünden acı çekiyoruz ve rekabet gücümüzü kaybediyoruz
” ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği’nin, Ukrayna çatışmasından önce her yıl petrol ve doğalgaz için 300 milyar euro öderken 2022’de bu rakamın 653 milyar euro’ya çıktığını söyleyen Orban, Batı şirketlerinin Rusya’dan gitme konusunda acele etmediğini belirterek, “Bin 400 firmadan sadece %8.5’i Rus pazarından gitti ve kalanlar 3.5 milyar dolar vergi ödedi” dedi.