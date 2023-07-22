https://sputniknews.com.tr/20230722/kuluplere-vergi-mujdesi-1073840842.html

Kulüplere vergi müjdesi

Kulüplere vergi müjdesi

Sporcu ücretlerinden alınan gelir vergisinin özel hesaba iadesine ilişkin esaslar belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; futbolculara yapılan... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T14:16+0300

2023-07-22T14:16+0300

2023-07-22T14:17+0300

ekonomi

kulüp

vergi

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmeliğe göre, sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmiş spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faydalanabilecek.İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacak.Sporculara, aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, ücret kapsamında değerlendirilecek.Diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler, iade uygulamasının kapsamında olmayacak.Özel hesapÖzel hesap gelirlerinin toplanması için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Türkiye'de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir veya birden fazla hesap açılacak. Vergi dairelerince hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını oluşturacak.Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, söz konusu spor kulübü ve spor anonim şirketlerine iade edilebilmesi için bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunlu olacak. Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi iade edilmeyecek.İşveren tarafından sporculara ödenen ücretler üzerinden ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde düzeltme fişi ile iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılacak.Özel hesapta yer alan tutarlar, amaç dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç rehin edilemeyecek ve haczedilemeyecek.

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kulüp, vergi, hazine ve maliye bakanlığı