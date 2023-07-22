https://sputniknews.com.tr/20230722/johnny-depp-tum-dunyayi-soke-etti-otel-odasinda-bu-halde-bulundu-intihar-mi-etti-1073838379.html

Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu: 'İntihar mı etti?'

Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu: 'İntihar mı etti?'

ABD'li Hollywood yıldızı Johnny Depp'ten gelen haber hayranları arasında büyük paniğe neden oldu. Dünyaca ünlü yıldızın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T11:55+0300

2023-07-22T11:55+0300

2023-07-22T12:26+0300

johnny depp

yaşam

yardım

tıbbi yardım

alkol

uyuşturucu

bağımlılık

uyuşturucu bağımlılığı

konser

iptal

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Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in müzik grubu Hollywood Vampires'ın Budapeşte'deki konserini son anda iptal etmesi büyük yankı uyandırmıştı. İptalin nedeni sonradan anlaşıldı. Depp, ölümle burun buruna geldi. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı olduğu bilinen Depp, Budapeşte'de kaldığı otel odasında kendinden geçmiş halde bulundu.Durumu oldukça kötü olan Depp için otel odasına doktor çağrıldı ve bu nedenle grup, konsere çıkamadı.Gruba yakın bir kaynak, “Her şey ayarlandı, sahne kuruldu, sahne arkası ekibi konser için hazırdı. Özellikle grup üyeleri için öğleden sonraki ses kurulumunu yaptıklarından kimse bir sorun olabileceğini düşünmedi” dedi.Ancak sonradan Depp’in durumu kötüleşince tıbbi yardım çağrıldı. Bu ani duyuru karşısında şaşıran hayranlar, endişelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazıları bunun teknik bir sorun olup olmadığını merak ederken, diğerleri grup üyelerinin iyi olup olmadığından endişe duyuyordu.Hatta öyle ki, iddialar büyüdü ve sosyal medyada Depp’in otel odasında intihar girişiminde bulunduğu söylentilerine bile yol açtı. Bununla birlikte Hollywood Vampires yoluna devam etmeye hazır. 23 Temmuz’da Almanya’daki son konserleriyle Avrupa’daki turlarına devam edecekler ve iptal edilen konserlerini de telafi edecekler.

https://sputniknews.com.tr/20230609/johnny-depp-istanbula-geldi-1072239905.html

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johnny depp, yardım, tıbbi yardım, alkol, uyuşturucu, bağımlılık, uyuşturucu bağımlılığı, konser, iptal, baygınlık