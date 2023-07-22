Hindistan’da toprak kayması: 22 ölü

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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Kireçci, Sputnik’e konuştu: Rusya’ya da önemli katkıları olur
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Türkiye 2 milyon turist kaybedebilir
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123 ülkede yasak olan bombayı, Ukrayna kullanmaya başladı
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İngiltere bunu konuşuyor: Ukrayna kaybettiği topraklardan vazgeçmeli
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ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: ABD finans sistemine isyan
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ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’ya F-16’ları vermeyin
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Çin açıkladı: İlk kez 3 milyar metreküpü geçti
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ABD uydusu ayda iki kez o köprünün fotoğrafını çekiyor
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Biden’in danışmanı açıkladı: Açıkçası Ukrayna'yı silahsız bırakma niyetinde değiliz
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Van Gölü’nde kırmızı alarm: 100 milyon metreküp su çekildi
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Zaharova: NATO, Avrupa savaşını başlatma kararı verdi
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Ukrayna’dan paralı askerlere tehdit: Hapse atılırsınız
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Ukrayna, ABD’nin zayıf noktasını açığa çıkardı
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İngiltere Savunma Kurmay Başkanı Radakin: Rus tanklarını inceliyoruz
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Japonya’dan Rus tahılına yoğun talep: Yüzde 509.7 arttı
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ABD merkezli Forbes yazdı: Tek bir Rus tankı yetti
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ABD Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Yıllarca sürecek
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Rusya açıkladı, ABD’de fiyatlar arttı
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Türkiye, Rusya’da 2’nci sıraya çıktı
ÖZEL HABER
Kiev nükleer terörizm yoluna mı girdi?
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ÖZEL HABER
Van Gölü’nde kırmızı alarm: 100 milyon metreküp su çekildi
ÖZEL HABER
Eski BM müfettişi: Putin’in bir strateji uzmanı olduğu anlaşılmalı
ÖZEL HABER
Hindistan’ın ilk üçünde artık yeni bir ülke var
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Çinli analist: NATO kritik hata yaptı
ÖZEL HABER
Rusya’nın dış borcu dip seviyeye indi
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Rusya: Batı, Suriyelilerin ülkesine dönmesini engelliyor
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ABD’li yazar Zayas: NATO dünya ve insanoğlunun güvenliğine tehdit
ÖZEL HABER
BM açıkladı: Tahıl anlaşmasından en büyük faydayı AB sağladı
ÖZEL HABER
O isme son bir yıl içinde ikinci kez suikast planlandı
ÖZEL HABER
Rusya, ABD’nin askeri biyolojik programlarını yürüten kişileri ifşa etti
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Macaristan: Ukrayna’yı NATO’ya çağırmak dünya savaşı demek
ÖZEL HABER
Suudi Arabistanlı siyaset uzmanı Sputnik’e anlattı: Suriye sorununu da ele alacaklar
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Suriyeli general Maksud, ABD’nin misket bombası planını anlattı
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Türkiye’nin orman yangınları ile mücadele için kaç uçak ve helikopteri var?
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Erdoğan soruya böyle yanıt verdi: Ağzın bal yesin